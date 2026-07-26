Desde palomitas hasta nachos con chili: Los snacks más deliciosos con el toque MasterChef 24/7
Estos son algunos de los bocadillos más populares dentro del Mundo MasterChef 24/7.
Si todavía no sabes con qué vas a acompañar la emoción y la tensión que llegan con cada domingo de eliminación en MasterChef 24/7, aquí te dejamos algunas ideas de snacks que hemos visto a través de las transmisiones 24/7 y en las estaciones de la cocina más famosa de México.
A lo largo de las transmisiones continuas, las clases y en las estaciones de trabajo del programa, los participantes y jurados nos han dejado claro que el arte del snack puede elevarse a niveles insospechados sin perder su esencia reconfortante. Aquí te compartimos las opciones más populares del Mundo MasterChef 24/7 para armar la botana perfecta en casa.
Snacks para disfrutar los domingos de eliminación de MasterChef 24/7
Palomitas de maíz MasterChef 24/7
Las clásicas palomitas de mantequilla quedan atrás. Inspirados en los retos de sazón, la tendencia es aromatizarlas recién hechas con un toque de pimentón ahumado, queso parmesano rallado al momento, aceite de trufa o incluso una pizca de chile en polvo con romero picado. Un bocado crujiente y adictivo para los momentos de más tensión dentro de la competencia.
Nachos con chili y queso fundido
Una opción sustanciosa que ha robado miradas en la pantalla. La clave está en preparar un chili carnoso bien sazonado con comino, ajo y chile picado, vertido sobre una cama generosa de totopos crujientes y bañado con queso cheddar fundido, guacamole fresco y rodajas de jalapeño.
Banderillas y dips
Para quienes buscan picar algo más ligero pero lleno de sabor, los bastones de vegetales frescos o tiras de pollo empanizado acompañados de aderezos caseros —como mayonesa de chipotle, crema de aguacate con cilantro o dip de ajo horneado— ofrecen ese contraste de texturas que tanto exigen los jueces.
Papas gajo sazonadas al horno
Horneadas con piel y bañadas en aceite de oliva, ajo en polvo y finas hierbas, estas papas gajo sin duda son el balance perfecto entre lo rústico y lo refinado. Ideales para una gala de MasterChef 24/7.