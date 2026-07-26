MasterChef 24/7: Qué es el término black and Blue, el favorito del Chef Poncho Cadena

En el Mundo MasterChef 24/7, dominar los puntos de cocción es una de las misiones más complejas y de mayor riesgo para los cocineros. Equivocarse por un par de minutos frente a la parrilla puede transformar un corte jugoso en una pieza dura o desabrida.

Durante las pasadas galas de la competencia, el Chef Poncho Cadena de MasterChef 24/7 llamó la atención al revelar cuál es su término a la hora de disfrutar un buen corte de carne: el intrépido y poco común término inglés "Black and Blue".

Esta denominación, que en español suele traducirse como "sellado por fuera y tierno por dentro", representa una auténtica declaración de amor por la proteína y el sabor más puro de la carne de res.

Cuál es la técnica del Black and Blue en cortes de carne

Lograr un corte término Black and Blue, también conocido en el ámbito gastronómico internacional como estilo Pittsburgh, requiere de una gran destreza. Según expertos en gastronomía, la preparación consiste en someter un corte de gran grosor, como un Rib Eye o un Tomahawk, a un fuego extremadamente alto durante un lapso de tiempo muy corto.

Por fuera (Black): La superficie exterior del corte debe quedar sellada casi al punto del socarrado o dorado oscuro, creando una corteza crujiente, profunda y llena de sabor.

Por dentro (Blue): Por dentro la carne debe mantenerse tibia o casi fría, conservando un tono rojo intenso brillante, a menudo y una textura muy suave que se deshace en la boca.

Para muchas personas como el Chef Poncho Cadena, este punto de cocción es el balance perfecto porque permite apreciar la jugosidad natural, la frescura y la textura original de la carne en su máxima expresión, sin que los jugos se evaporen por el exceso de calor.

Eso sí, debes tener claro que, para atreverse a servir un platillo en término Black and Blue, la calidad y frescura de la materia prima deben ser sencillamente extraordinarias.

