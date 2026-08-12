Así de fácil puedes preparar un néctar casero para atraer colibríes a tu casa

Sin dudas, los colibríes son aves pequeñas con colores impactantes que esconde un significado espiritual muy interesante. Es por esta razón que muchas personas disfrutan de sus visitas en sus hogares.

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En la cultura mexicana su presencia es augurio de buenas noticias como así también la presencia espiritual de una persona querida. Si lo que quieres es atraerlos pues puedes preparar un néctar casero que ayudará con su alimentación.

¿Cómo atraer a los colibríes al hogar?

La UNAM manifiesta que los colibríes cumplen una función importante ya que son polinizadores de muchas especies vegetales por lo que es ideal para la reproducción vegetal y conservación de la biodiversidad.

Ellos cuentan con un metabolismo acelerado por lo que requiere un gran consumo de azúcares. Ante esta situación es que los tutores de jardines y terrazas colocan bebederos para darles energía.

Es importante que para los colibríes se lleven a cabo medidas higiénicas y proporciones exactas para evitar enfermedades digestivas en las aves. La receta del néctar casero lleva unos ingredientes básicos que se encuentra en la casa:

Proporción de la mezcla: debes usar una parte de azúcar blanca refinada por cada cuatro partes de agua limpia (por ejemplo, una taza de azúcar disuelta en cuatro tazas de agua).

Proceso de disolución: Debes hervir agua con azúcar durante tres minutos antes de dejar enfriar la mezcla a temperatura ambiente (este paso ayuda a retardar la fermentación del líquido antes de verterlo en el contenedor).

Es muy importante que no uses colorantes rojos, miel, azúcar morena o edulcorantes artificiales, ya que estos ingredientes resultan tóxicos y causan infecciones mortales en el pico y buche de las aves.

También es importante que mantengas limpio el bebedero para que no haya proliferación de hongos o bacterias patógenas. Cambia la mezcla cada tres días y lava el contenedor únicamente con agua caliente y vinagre blanco.

Las plantas también atraen a los colibríes por lo que puedes tener aretillo, el mirto, las salvias, la lavanda y el toronjil que generan mayor atracción visual y ofrecen un néctar natural de alta calidad.