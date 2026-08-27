Así puedes bajar de peso sin hacer ejercicio

Bajar de peso puede ser todo un desafío ya que se debe encontrar un equilibrio entre la alimentación y la actividad física. Sin embargo, hay una técnica que te permite quitarte esos kilos de más sin necesidad de hacer ejercicio.

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Esta técnica consiste en crear un déficit calórico a través de la alimentación. Es importante que tengas en cuenta que la dieta puede provocar una pérdida de masa muscular, lo que ralentiza tu metabolismo y aumenta el riesgo de sufrir el temido "efecto rebote".

¿Cómo bajar de peso sin ejercicio?

Si quieres llevar a cabo esta técnica de manera segura, efectiva y cuidando tu salud pues debes hacer lo siguiente:

Prioriza las proteínas en cada comida



Aumentan la saciedad: Las proteínas te permiten sentirte lleno durante más tiempo y reduce los antojos nocturnos.

Protegen tus músculos: Ayudan a mitigar la pérdida de masa muscular causada por la falta de entrenamiento.

Fuentes recomendadas: Los especialistas recomiendan carnes magras (pollo, pavo), pescado, huevos, legumbres y tofu.

Incrementa el consumo de fibra soluble



Efecto saciante: Al consumir fibra la misma se expande en el estómago y ralentiza la digestión por lo que se disminuye el apetito.

Control de porciones: Te permite comer un buen volumen de comida con muy pocas calorías.

Fuentes recomendadas: Se recomienda consumir de manera regular brócoli, coliflor, espinacas, avena y manzanas.

manzana

Elimina las calorías líquidas



Evita azúcares ocultos: Debes evitar consumir refrescos, jugos industriales, cafés azucarados y bebidas alcohólicas debido a que aportan muchas calorías y cero saciedad.

Agua como prioridad: Beber agua antes de las comidas ayuda a controlar las porciones de comida.

Alternativas: Si te cansas solo de tomar agua pues opta por agua con limón, infusiones o té verde.

Modifica tus conductas al comer



Mastica lentamente: Esto es importante tener en cuenta debido a que el cerebro tarda alrededor de 20 minutos en registrar la señal de saciedad; comer despacio evita los excesos.

Come sin distracciones: Evita mirar el teléfono o la televisión mientras comes para ser consciente de lo que consumes.

Usa platos más pequeños: Aquí lo que debes hacer es engañar a tu cerebro por lo que si sirves porciones moderadas en platos pequeños parecerá que es mucha comida.

Controla el estrés y duerme bien

Regula tus hormonas: La falta de sueño y el estrés elevan el cortisol y la ghrelina (la hormona del hambre).

Duerme lo suficiente: Intenta descansar entre 7 y 8 horas diarias para evitar comer por ansiedad.

Aumenta tu NEAT (Movimiento diario no asociado al ejercicio)

En el caso de que no quieras o no puedas realizar ejercicio, puedes igual quemar calorías con actividad diaria.

