Así puedes bajar de peso sin hacer ejercicio
Esta es una manera de reducir kilos por medio de la alimentación, pero se debe seguir cada paso correctamente.
Bajar de peso puede ser todo un desafío ya que se debe encontrar un equilibrio entre la alimentación y la actividad física. Sin embargo, hay una técnica que te permite quitarte esos kilos de más sin necesidad de hacer ejercicio.
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Esta técnica consiste en crear un déficit calórico a través de la alimentación. Es importante que tengas en cuenta que la dieta puede provocar una pérdida de masa muscular, lo que ralentiza tu metabolismo y aumenta el riesgo de sufrir el temido "efecto rebote".
¿Cómo bajar de peso sin ejercicio?
Si quieres llevar a cabo esta técnica de manera segura, efectiva y cuidando tu salud pues debes hacer lo siguiente:
Prioriza las proteínas en cada comida
- Aumentan la saciedad: Las proteínas te permiten sentirte lleno durante más tiempo y reduce los antojos nocturnos.
- Protegen tus músculos: Ayudan a mitigar la pérdida de masa muscular causada por la falta de entrenamiento.
- Fuentes recomendadas: Los especialistas recomiendan carnes magras (pollo, pavo), pescado, huevos, legumbres y tofu.
Incrementa el consumo de fibra soluble
- Efecto saciante: Al consumir fibra la misma se expande en el estómago y ralentiza la digestión por lo que se disminuye el apetito.
- Control de porciones: Te permite comer un buen volumen de comida con muy pocas calorías.
- Fuentes recomendadas: Se recomienda consumir de manera regular brócoli, coliflor, espinacas, avena y manzanas.
Elimina las calorías líquidas
- Evita azúcares ocultos: Debes evitar consumir refrescos, jugos industriales, cafés azucarados y bebidas alcohólicas debido a que aportan muchas calorías y cero saciedad.
- Agua como prioridad: Beber agua antes de las comidas ayuda a controlar las porciones de comida.
- Alternativas: Si te cansas solo de tomar agua pues opta por agua con limón, infusiones o té verde.
Modifica tus conductas al comer
- Mastica lentamente: Esto es importante tener en cuenta debido a que el cerebro tarda alrededor de 20 minutos en registrar la señal de saciedad; comer despacio evita los excesos.
- Come sin distracciones: Evita mirar el teléfono o la televisión mientras comes para ser consciente de lo que consumes.
- Usa platos más pequeños: Aquí lo que debes hacer es engañar a tu cerebro por lo que si sirves porciones moderadas en platos pequeños parecerá que es mucha comida.
Controla el estrés y duerme bien
- Regula tus hormonas: La falta de sueño y el estrés elevan el cortisol y la ghrelina (la hormona del hambre).
- Duerme lo suficiente: Intenta descansar entre 7 y 8 horas diarias para evitar comer por ansiedad.
Aumenta tu NEAT (Movimiento diario no asociado al ejercicio)
En el caso de que no quieras o no puedas realizar ejercicio, puedes igual quemar calorías con actividad diaria.
- Camina más: Elige las escaleras en lugar del ascensor.
- Mantente activo en casa: Limpiar el hogar o trabajar de pie unos minutos ayuda al metabolismo.
- Muévete más: Levántate de la silla cada hora para estirarte