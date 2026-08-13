Kpop Demon Hunters: 2 formas fáciles de hacer squishy casero inspirado en las Guerreras Kpop

Los squishy son la tendencia del verano. Lamentablemente, no todos cumplen con las medidas de seguridad adecuadas para los más pequeños. En las últimas semanas, las alertas a nivel internacional se encendieron tras darse a conocer que varios de estos artículos antiestrés - especialmente los modelos de imitación - contienen una sustancia química altamente tóxica, llamada benceno; además de que existe el riesgo de que se pueda romper y sufrir quemaduras. Bajo esta línea, te compartimos una alternativa fácil y segura que puedes hacer desde la comodidad de tu hogar: squishies caseros inspirados en Kpop Demon Hunters.

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2 formas fáciles de hacer squishy casero inspirado en Kpop Demon Hunters

Los squishy se caracterizan por ser un juguete esponjoso y blando que puede apretarse múltiples veces por satisfacción o para reducir el estrés. Hacerlos con materiales que tienes en casa es una opción segura para sumarte a esta tendencia del verano. A continuación, te compartimos dos formas fáciles y rápidas para que hagas tu propio squishy desde la comodidad de tu casa y, lo mejor de todo, es que puedes inspirarte en las Guerreras Kpop para tu diseño.

Squishy de papel

Dibuja la figura que más te guste en dos hojas de papel y corta una tira del perímetro de tu squishy. Pega tus recortes con cinta adhesiva, apoyándote de la tira de papel para dar profundidad y listo. Rellena con algodón y cubre todo tu diseño con más diurex. Para que tu squishy esté inspirado en Kpop Demon Hunters, puedes hacerlo de una estrella morada, en alusión a Rumi.

| Crédito: Gemini

Squishy de globo

Rellena un globo con harina usando un embudo y haz un nudo para evitar que se salga. Listo. Tendrás un squishy blando y moldeable al apretarlo. Puedes elegir un globo morado con brillantina, para darle ese toque de Guerrera Kpop.

| Crédito: Gemini

A continuación, te compartimos un video con el paso a paso de cada opción, así que pon manos a la obra e inspírate en cualquiera de los siguientes tutoriales: