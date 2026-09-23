Así puedes tejer un mini bolso de malla al crochet para llevar tus pertenencias

El crochet está en auge por lo que cada vez encontramos más objetos tejidos y que nos invitan a sumarnos a la tendencia. En este caso te presentamos un mini bolso de malla al crochet para llevar tus pertenencias.

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De esta manera podrás personalizar tu bolso de la manera que prefieras y complementar tus looks. Ahora pon manos a la obra para poder realizar este increíble accesorio.

¿Cómo hacer un mini bolso de malla al crochet?

Materiales



Hilo de algodón o acrílico.

Aguja de crochet acorde al grosor del hilo, por ejemplo de 3,5 o 4 milímetros.

Tijera.

Marcador de puntos, opcional.

Aguja lanera para esconder las puntas del hilo.

Puedes disponer de elementos decorativos para personalizar tus elementos.

Procedimiento para hacer el bolso

Lo primero que tienes que hacer es una cadena de aproximadamente 20 a 25 puntos, eso depende del ancho que quieras para el bolso. Aumenta la cantidad de cadenas de acuerdo con el modelo que necesitas.

Luego vas a tejer una vuelta de puntos bajos sobre toda la cadena, esto va a funcionar como base del bolso y te ayudará a dar mayor firmeza. Después vas a darle la forma de red realizando grupos de cadenas y puntos altos dejando espacios pequeños entre ellos. Como ejemplo te recomendamos hacer 3 cadenas, saltar algunos puntos de la vuelta anterior y realiza un punto alto.

Este bolso es genial.|Pinterest

Sigue tejiendo el mismo patrón hasta poder alcanzar la altura deseada. Ten en cuenta que entre más vueltas realices pues más alto será el bolso. La estructura abierta de la malla le da un aspecto liviano y permite ver parcialmente el contenido.

Una vez que ya tengas la altura del bolso que buscas vas a poder realizar una o dos vueltas de puntos bajos para poder reforzar el borde superior. Para la correa puedes realizar una cadena larga y varias vueltas de puntos bajos para obtener resistencia.

Fija la correa a ambos lados del bolso, si lo deseas podrás agregar elementos como complemento, estos pueden ser flor tejida, botones, pompón o dijes.

