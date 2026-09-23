¿Por qué NADIE le habla a Niurka en La Granja VIP? Esta es la razón por la que le aplicaron la LEY DEL HIELO

Niurka es uno de los personajes más polémicos de La Granja VIP Segunda Temporada y absolutamente todos sus movimientos causan estragos en la competencia. Para muestra, el severo castigo que le aplicaron y que la mantiene aislada del resto de los Granjeros, pues tienen prohibido dirigirle la palabra y le están aplicando la ley del hielo para ignorarla.

Esta sanción fue provocada por la propia "mujer escándalo", quien se negó a participar en una de las dinámicas e ignoró todas las indicaciones de Adal Ramones. Y aunque le dieron la oportunidad de rectificar las cosas y librarse de las consecuencias, Niurka se mantuvo firme en la postura de no jugar y aceptó feliz su destino.

"No le doy mi confianza a nadie, me la guardo, no confío ni en mi sombra", dijo frente a todos, mientras tomaba la cinta de "precaución" que debía colocarle a alguien más y se la ponía ella misma.

Niurka rompió las reglas en La Granja VIP y la castigaron|ESPECIAL

Cuánto dura el castigo de Niurka en La Granja VIP y quién es el único que puede dirigirle la palabra

Una vez que Adal Ramones explicó puntualmente la sanción a Niurka por la "ley del hielo" en La Granja VIP, le advirtió a los Granjeros que ya no podrían platicar con ella en las próximas 24 horas. Es decir, hasta que se lleve a cabo la Asamblea para las nominaciones, nadie podrá tener charlas directamente con la cubana, ni siquiera por señas ni gestos.

Sin embargo, para que pueda cumplir con sus labores obligatorias con los animales, el Tío Pepe es la única persona que puede dirigirle la palabra a Niurka. Por lo que en caso de que alguien necesite tratar un tema con ella de manera urgente, tendrá que acercarse al Mayoral para que le mande el mensaje, eso sí, deberán ser cosas importantes y no es válido para hablar de alianzas, estrategias ni para ponerse de acuerdo en nada.

¿Cómo reaccionó Niurka a la "ley del hielo" que le hicieron en La Granja VIP?

Contrario a lo que muchos se esperaban, Niurka no se enojó cuando la castigaron por desobedecer a Adal Ramones en La Granja VIP. En su lugar, celebró esta decisión y afirmó sentirse tranquila sin que ninguno de sus compañeros le hable, pues encontró la oportunidad perfecta para confrontar a sus rivales con la confianza de que no podrían responderle.