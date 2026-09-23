Air fryer vs. horno eléctrico: ¿cuál consume menos luz y cuál cocina más rápido?

Elegir entre un air fryer y un horno eléctrico depende de tres factores concretos: cantidad de comida, tiempo y energía requerida. Una prueba de laboratorio de Which? comparó ambos aparatos con pollo, papas, papa horneada y pastel, por lo que dio su veredicto final de cuál consume menos luz y cuál cocina más rápido. Mientras que esto puedes hacer con las bolsas de tela que acumulas para convertirlas en almacenamiento.

Los resultados mostraron una tendencia consistente en las cuatro preparaciones analizadas: la freidora utilizó menos energía y terminó antes. Cabe mencionar que la diferencia no depende únicamente de la potencia de cada equipo, sino también del volumen que necesita calentarse y del tiempo total de funcionamiento. Asimismo, las pruebas incluyeron el precalentamiento cuando el aparato lo necesitó. Mientras que así puedes ahuyentar alacranes y arañas de la casa.

La freidora utilizó menos energía y terminó antes.|IA

Pruebas hechas con air fryer y horno eléctrico

Pollo rostizado: Para preparar un pollo de aproximadamente 1.3 kilogramos, la freidora requirió 53 minutos y registró un consumo de 0.54 kWh. Mientras que el horno eléctrico necesitó 76 minutos y alcanzó 1.157 kWh.

Para preparar un pollo de aproximadamente 1.3 kilogramos, la freidora requirió 53 minutos y registró un consumo de 0.54 kWh. Mientras que el horno eléctrico necesitó 76 minutos y alcanzó 1.157 kWh. Papas fritas: En una prueba con 320 gramos de papas congeladas, la freidora tardó 23 minutos y consumió 0.287 kWh. El segundo equipo necesitó 33 minutos y registró 0.863 kWh.

En una prueba con 320 gramos de papas congeladas, la freidora tardó 23 minutos y consumió 0.287 kWh. El segundo equipo necesitó 33 minutos y registró 0.863 kWh. Papa horneada : Una papa de aproximadamente 200 gramos tardó 48 minutos en la freidora y 68 minutos en el horno eléctrico. La diferencia fu de 0.692 kWh y 20 minutos para una sola pieza.

: Una papa de aproximadamente 200 gramos tardó 48 minutos en la freidora y 68 minutos en el horno eléctrico. La diferencia fu de 0.692 kWh y 20 minutos para una sola pieza. Pastel: La preparación pequeña utilizada en la freidora necesitó 33 minutos y 0.223 kWh, mientras que la versión preparada en el horno eléctrico requirió 56 minutos y 0.71 kWh. La diferencia energética fue de 0.487 kWh y el tiempo se redujo en 23 minutos.

En conclusión, para cantidades pequeñas, la freidora mostró menor consumo y menor tiempo en todas las pruebas, mientras que para grandes cantidades, la capacidad puede cambiar el método de preparación.