Exponen a Julio Camejo por ROMPER LAS REGLAS de La Granja VIP y Mono Osuna le hace firme advertencia

Tener el rol del Capataz es algo que muchos desean y que podría detonar rivalidades por el poder. Para muestra, el conflicto que tuvo Julio Camejo tras ser evidenciado por no acatar las indicaciones que el Mono Osuna puso en La Granja VIP y que provocaron una inesperada confrontación.

Esto porque Azalia se quejó de que el cubano se tome atribuciones que no le corresponden, empezando por sentirse con la libertad de tomar ingredientes de la despensa para hacer su propio desayuno, aún sabiendo que ya quedó prohibido que lo hagan, al menos en esta semana. Por lo que como mano derecha de Mario, le aconsejó que se pusiera firme y le pidiera que no haga las cosas mal, pues esto podría provocar que otros Granjeros se vayan en su contra.

"Dijimos que todos teníamos que desayunar lo mismo, así que ojalá ahora sí hables con él, porque agarró cosas de la despensa y él se cocinó. Si se lo permites a uno, todos van a empezar a hacer lo mismo", dijo "La Negra", que desde la mañana se enojó cuando supo que Julio rechazó la comida de Mónica y prefirió prepararse unos hot cakes.

Julio Camejo no respeta las indicaciones del Mono Osuna como nuevo Capataz|ESPECIAL

¿Por qué Mono Osuna enfrentó a Julio Camejo? La actitud que les está causando problemas en La Granja VIP

Para evitar momentos incómodos, el Capataz pidió que no se desperdicie comida y que todos sigan la indicación de comer lo mismo, en especial desde que la sanción por culpa de Kevyn "Bicolor", quien quiso vengarse cuando lo volvieron a mandar de Peón. Sin embargo, el actor se justificó diciendo que a él no le gusta lo picante y por eso es que tiene que buscar soluciones.

Mono Osuna le pidió a Julio Camejo que respete su lugar como Capataz|ESPECIAL

Dicha respuesta no fue del agrado del Mono Osuna, quien prefirió ir directamente con Julio Camejo para reclamarle todas las actitudes que están molestándole en La Granja VIP. Y además de la despensa, le reprochó que se siga comportando como si él estuviera a cargo, pues piensa que es una forma de tratar de perjudicarlo y ponerlo en evidencia con los demás.

"Otra cosa es lo de la capatacia, déjame a mí hacer la chamba. Porque desde el primer día, Kevyn me dijo que tú sí hacías las cosas. Yo no tengo problemas en que me ayudes, pero siento que así estoy quedando evidenciado para mal", expresó el campeón de Exatlón, reafirmando que esta era una petición amable y que esperaba que todo quedara claro para no tener problemas después.