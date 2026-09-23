Los cojines bordados cambian el aspecto de una habitación sin sustituir todos los textiles. Para comenzar, se necesitan materiales básicos como tela, hilo para bordar, aguja, tijeras y un bastidor que mantenga la superficie firme durante el trabajo para crear estas 4 ideas sencillas y bonitas para decorar tu sala. Asimismo, puedes hacer estas manualidades DIY para tejer la cubierta del escusado y juego de tapete a crochet para el baño.

Antes de elegir un dibujo o diseño, se recomienda considerar primero la tela del cojín. Los tejidos de algodón o lino ofrecen una superficie adecuada para practicar puntadas sencillas. Mientras que estas 6 manualidades puedes hacer con niños y te pondrán mucha atención.

Cómo bordar cojines: 4 ideas sencillas y bonitas para decorar tu sala|IA

Así puedes bordar cojines para la sala

1. Flores pequeñas: Una primera opción consiste en colocar flores pequeñas en una de las esquinas. El diseño puede comenzar con tallos hechos mediante puntada atrás y pétalos elaborados con puntada de margarita o puntada satinada.

2. Diseño natural: Otra opción consiste en crear una rama con hojas que atraviese una parte del cojín. La puntada de tallo resulta apropiada para líneas curvas y contornos, mientras que las hojas pueden realizarse con puntada satinada.

3. Figuras geométricas: Los motivos geométricos trabajan líneas rectas, cuadrados, triángulos o rombos. Para este diseño se puede dividir la superficie en pequeñas secciones y repetir una misma figura con diferentes colores. La puntada atrás resulta útil para delinear los contornos porque crea una línea continua mediante pequeñas puntadas consecutivas.

4. Flores silvestres: La cuarta propuesta consiste en colocar varias flores pequeñas alrededor del centro del cojín. Para simplificar el trabajo, cada flor puede utilizar una puntada distinta: pétalos con puntada de margarita, centros con nudos franceses y tallos con puntada de tallo.

Las cuatro propuestas utilizan técnicas básicas. Las flores pueden hacerse a pocos pétalos, las ramas pueden llevar menos hojas y las figuras geométricas pueden limitarse a líneas sencillas.