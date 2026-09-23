Cómo bordar cojines: 4 ideas sencillas y bonitas para decorar tu sala
Diseños florales, geométricos y naturales permiten renovar textiles con pocos materiales
Los cojines bordados cambian el aspecto de una habitación sin sustituir todos los textiles. Para comenzar, se necesitan materiales básicos como tela, hilo para bordar, aguja, tijeras y un bastidor que mantenga la superficie firme durante el trabajo para crear estas 4 ideas sencillas y bonitas para decorar tu sala. Asimismo, puedes hacer estas manualidades DIY para tejer la cubierta del escusado y juego de tapete a crochet para el baño.
Antes de elegir un dibujo o diseño, se recomienda considerar primero la tela del cojín. Los tejidos de algodón o lino ofrecen una superficie adecuada para practicar puntadas sencillas. Mientras que estas 6 manualidades puedes hacer con niños y te pondrán mucha atención.
Así puedes bordar cojines para la sala
1. Flores pequeñas: Una primera opción consiste en colocar flores pequeñas en una de las esquinas. El diseño puede comenzar con tallos hechos mediante puntada atrás y pétalos elaborados con puntada de margarita o puntada satinada.
2. Diseño natural: Otra opción consiste en crear una rama con hojas que atraviese una parte del cojín. La puntada de tallo resulta apropiada para líneas curvas y contornos, mientras que las hojas pueden realizarse con puntada satinada.
3. Figuras geométricas: Los motivos geométricos trabajan líneas rectas, cuadrados, triángulos o rombos. Para este diseño se puede dividir la superficie en pequeñas secciones y repetir una misma figura con diferentes colores. La puntada atrás resulta útil para delinear los contornos porque crea una línea continua mediante pequeñas puntadas consecutivas.
4. Flores silvestres: La cuarta propuesta consiste en colocar varias flores pequeñas alrededor del centro del cojín. Para simplificar el trabajo, cada flor puede utilizar una puntada distinta: pétalos con puntada de margarita, centros con nudos franceses y tallos con puntada de tallo.
Las cuatro propuestas utilizan técnicas básicas. Las flores pueden hacerse a pocos pétalos, las ramas pueden llevar menos hojas y las figuras geométricas pueden limitarse a líneas sencillas.