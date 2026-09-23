4 cortes Pixie que rejuvenecen el rostro y estilizan las facciones al instante
Este estilo tiene beneficios que pocos pueden ofrcer. Mira las FOTOS y elige tu próximo look esta temporada.
El corte Pixie para mujer es uno de los peinados más verátiles a la hora de apostar por la elegancia. Ya sea en largo o corto, para mujeres jóvenes o maduras, este estilo tiene beneficios que pocos pueden ofrecer: rejuvenecer el rostro y estiliar las facciones al instante. Estos 4 cortes te ayudarán a elegir tu próxima imagen.
Cómo peinar el corte Pixie para mujer: 4 ideas que se ven bonitas
El corte Pixie se destaca por ser un estilo de cabello muy corto para mujer que deja los lados y la nuca rebajadas, pero la parte de arriba tiene volumen y textura. En ese sentido, las mejores opciones según Elle y Glamour son:
- Pixie mariposa: Es un pixie con capas ligeras y mechones más largos alrededor de las sienes y la parte superior. El cabello queda con movimiento, como si pequeñas “alas” rodearan el rostro. Ayuda a suavizar los contornos y hace que las facciones se vean más delicadas.
- Pixie bixie desfilado: Está a medio camino entre un pixie y un bob muy corto. La parte de arriba conserva bastante cabello y cae suavemente hacia los lados, mientras que la nuca es más corta. Es una alternativa interesante si quieres un cambio rejuvenecedor sin llevar el cabello extremadamente corto.
- Pixie asimétrico con flequillo largo: Aquí un lado queda ligeramente más largo que el otro, y el flequillo cae en diagonal sobre la frente. Esa línea inclinada rompe visualmente la simetría del rostro y puede hacer que las facciones parezcan más alargadas y definidas.
- Pixie shaggy con patillas largas: Es una versión más desenfadada: muchas capas, textura y patillas que sobresalen un poco junto a las mejillas. En lugar de quedar perfectamente pegado a la cabeza, tiene un aspecto despeinado y ligero. Las capas aportan volumen arriba y las patillas ayudan a enmarcar el rostro.