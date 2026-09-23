4 cortes Pixie que rejuvenecen el rostro y estilizan las facciones al instante

El corte Pixie para mujer es uno de los peinados más verátiles a la hora de apostar por la elegancia. Ya sea en largo o corto, para mujeres jóvenes o maduras, este estilo tiene beneficios que pocos pueden ofrecer: rejuvenecer el rostro y estiliar las facciones al instante. Estos 4 cortes te ayudarán a elegir tu próxima imagen.

Cómo peinar el corte Pixie para mujer: 4 ideas que se ven bonitas

El corte Pixie se destaca por ser un estilo de cabello muy corto para mujer que deja los lados y la nuca rebajadas, pero la parte de arriba tiene volumen y textura. En ese sentido, l as mejores opciones según Elle y Glamour son: