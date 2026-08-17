¿Qué es una Batalla de Farmear Aura? Conoce el FUROR por la nueva tendencia dentro de los jóvenes

En los últimos días se ha hecho viral el video en que se muestra a un joven haciendo unas expresiones un tanto peculiares, mismas que le han dado la vuelta a las redes sociales, pues aseguran que es una batalla de “farmear aura”, en término que cada vez suena más en las nuevas generaciones.

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Si consumes internet y redes de manera constante, probablemente estás un poco familiarizado con las batallas de rap… Bueno, pues una batalla de farmear aura es un fenómeno y actividad un tanto similar, pero con acciones que llevan lo mejor de los memes y videojuegos al mundo real.

¿Qué es una batalla de farmear aura?

Para comprender esta actividad que cada vez gana más popularidad, es importante comprender primero lo que es el “aura”; el cuál es un concepto de internet asociado a una puntuación imaginaria que sirve para medir la confianza, así como el carisma o el estilo de alguien, aunque tomada con humor, de acuerdo con sus acciones.

El también conocido como “aura farming” se roma principalmente de los videojuegos, animes y caricaturas, donde los personajes realizan ciertas poses y acumulan puntos, dependiendo a su carisma, presencia, estilo o lo que logre proyectar en los demás, pues también puedes perder aura lo cuál “baja el estatus” dentro de esta práctica.

Una vez entendiendo esto, podemos entender que una batalla de farmear aura es una competencia urbana donde los participantes se enfrentan realizando poses de sus personajes favoritos y recreando memes, tendencia que poco a poco ha ganado popularidad en Latinoamérica replicando el estilo de las batallas de rap.

¿Cuáles son las reglas de una batalla de aura?

Por lo regular una batalla de aura es entre dos personas y las reglas son simples, se enfrentan realizando sus mejores poses estéticas como caminatas lentas, gestos, bailes e incluso diciendo frases, donde el público decide quién es el vencedor.

Si bien, las reglas no son específicas, dentro de estas no hay contacto físico, lo que importa es pasar un buen rato y proyectar mejor actitud ante los espectadores.

