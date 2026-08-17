TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de la mejor música regional mexicana
Este 27 Agosto, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para cantar a todo pulmón grandes éxitos.
Este 27 Agosto, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para cantar a todo pulmón grandes éxitos. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti! Para participar sigue las cuentas de Ricardo Salinas y María Laura Medina, llena el formulario y registra correctamente tus datos a continuación. Y así de fácil podrás vivir una noche espectacular.