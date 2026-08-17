TERRIBLE: Así fue el BRUTAL golpe en el rostro que recibió querida cantante con una botella de vidrio

El mundo del internet quedó impactado luego de que se difundiera el terrible momento en el que la cantante folclórica Soraya Nieto fue agredida durante una presentación en Chumbes, Perú. Un hombre en el público lanzó deliberadamente una botella de vidrio llena de cerveza contra la cantante, impactando de lleno en su rostro. Todo ocurrió mientras ella se presentaba sobre el escenario. Nieto tuvo que recibir atención médica por las heridas. El responsable identificado como Agustín Vidal Prado Tenorio escapó y se desconoce su paradero.

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¿Qué le pasó a Soraya Nieto durante el concierto?

El ataque ocurrió durante una festividad patronal en Chumbes. En las imágenes que fueron difundidas en redes sociales, se le ve interpretando tranquilamente su repertorio cuando, sin avisar, una botella de vidrio aterriza en su rostro. La cantante contó a medios locales que entró en shock al sentir el impacto y notar que tenía sangre en el rostro.

Le cae en toda la vista a Soraya Nieto. La han podido dejar ciega. Terrible! pic.twitter.com/mff6TFCmrY — Joe (@yacasiperu) August 13, 2026

¿Qué lesiones sufrió la cantante?

La botella de vidrio le provocó cortes, golpes y una fuerte inflamación en la frente. También explicó que sus lentes fueron fundamentales para evitar una lesión mayor en los ojos.

¿Ya localizaron al presunto agresor?

Hasta el momento, el sujeto que ya fue identificado sigue sin ser localizado por las autoridades. Nieto reveló que ya presentó una denuncia y pidió a las autoridades intensificar la búsqueda. Contó que incluso volvió al lugar de los hechos para ayudar a identificar al agresor después de recibir los primeros auxilios.

¿Cómo se encuentra Soraya Nieto después del ataque?

Afortunadamente, la cantante se encuentra muy bien de salud, aunque ahora siente un enorme temor de volver a pisar un escenario. Indicó que para esto último ya se encuentra recibiendo atención psicológica.