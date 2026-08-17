3 planners y horarios escolares de K-Pop Demon Hunters para organizar tus clases y tareas este 2026

Si quieres comenzar el ciclo escolar 2026 con todo, tenemos un par de ideas que compartirte. Para empezar, es importante que arranques con tus clases y tareas bien organizadas, y para eso te recomendamos crear tus propios planners y horarios escolares con un look único, el cual solo se puede obtener con diseños inspirados en K-pop Demon Hunters. Si tú o tu hijo quieren estar imparables este ciclo escolar, aquí les dejamos todo lo que necesitan para convertir una agenda sencilla en una herramienta mucho más divertida.

También te puede interesar: Manualidades DIY: 4 ideas para hacer un mini huerto de especias en tu cocina con frascos de café

3 ideas para llenar de estilo tus planners y horarios escolares con K-pop Demon Hunters

Recuerda que tú puedes combinar o diseñar tus propias ideas con base en los diseños que aquí te presentamos.

1. Horario semanal de Huntr/x

Otra gran idea es crearle a tu nuevo planner una portada como si fuera un póster del grupo Huntr/x, o también, si lo prefieres, de los Saja Boys. La idea es que combines los colores y stickers de manera que funcione con la estética de la canción que elegiste. Puedes imprimir el nombre de la canción o del grupo en papel adhesivo.

|Pinterest

2. Planner de tareas inspirado en Rumi, Mira y Zoey

Una que nunca falla es llenar de hermosos stickers tu nuevo planner. Primero puedes improvisar haciendo textos de las canciones que más te motiven a triunfar este ciclo escolar y decorar con stickers. Recuerda que, antes de pegar, debes acomodar cada uno de los elementos con los que cuentas para que desde el inicio crees una estética increíble. La idea es que te quede algo así:

|Pinterest: Zoe Króliś

3. Calendario mensual con los Saja Boys

Si tú no llevas planners ni libretas de tareas a la escuela, otra gran idea es imprimir un bonito diseño para anotar tus horarios y enmarcarlos para que no se te escape nada en este regreso a clases.