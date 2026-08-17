Bluey: 4 ideas para decorar tus lápices, inspiradas en sus amigos y familia; este regreso a clases 2026

'Bluey' es un pequeño perro azul que vive junto a sus padres y hermana, una serie animada en la que nos cuenta un poco de su vida cotidiana en familia, dejando importantes lecciones de empatía en cada uno de sus episodios.

Para el regreso a clases 2026, te detallaremos 4 ideas que puedes usar para decorar los lápices de tus hijos, usando elementos del pequeño perro azul. Toma en cuenta las siguientes opciones.

4 ideas para decorar tus lápices con los personajes de Bluey

Si en casa tienes hijos o niños pequeños, ya es momento de preparar todo para el regreso a clases 2026, en especial para prevenir hacer cosas de último minuto. Es así que te vamos a explicar 4 ideas que puedes hacer para decorar los lápices con temática de Bluey para su escuela:

Arcilla de secado al aire

Una gran alternativa que puedes usar, solamente debes moldear las secciones que vayas a crear, pintarlas de azul y dejar que el aire haga todo para endurecer la pieza que moldeaste. Puedes hacerlo de Bingo o de otros personajes, solamente consigue pintura para darle el color que quieres a tus piezas.

Fomi

Con fomi de color azul de diversas intensidades, puedes crear la silueta completa del pequeño Bluey, en estos casos te recomendamos que hagas el dibujo a lápiz, para que después recortes y pegues cada sección, de está manera lograrás obtener un aspecto tridimensional.

Lápices coquette

Si quieres algo más femenino, puedes agregarle un pequeño pompón de color negro o blanco, para encima pegarle una foto del perrito o de uno de tus personajes favoritos, acá puedes usar tu creatividad al máximo.

La familia de Bluey

En la pluma que vayas a decorar, en el extremo de tu pluma, coloca una nube azul, y en el centro agrega la foto completa de toda la familia del perrito, abajo puedes colocar el nombre de la serie o del pequeño de tu casa, así vas a decorar sus lápices con looks únicos en el regreso a clases 2026.