3 beneficios para mejorar tu piel del aloe vera que te sorprenderán

El cuidado de nuestro cuerpo y la naturaleza siempre han estado relacionados. Esto no solo en cuanto a las consecuencias que sufrimos por la contaminación de nuestro medio ambiente, sino porque es la madre naturaleza la que nos ofrece propiedades muy positivas para nuestra salud.

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Las raíces, plantas y semillas son una gran fuente de nutrientes y componentes que impactan en nuestro organismo, reforzando sus defensas, actuando como tratamiento ante ciertas afecciones y previniendo ciertas enfermedades. Esto es respaldado por la ciencia que ha tomado de muchas especies los componentes para producir medicamentos en laboratorios.

Propiedades del aloe vera

Al respecto, hoy ponemos de relieve a una planta muy popular y a la que se le atribuyen muchas propiedades. Se trata del aloe vera, una planta que se utiliza en muchos países en la medicina moderna, para tratar enfermedades, aunque también se usa en el mundo farmacéutico, en cosmética y alimentación, según señala un informe del Instituto Español de Formadores en Salud.

Por su parte, el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (Estados Unidos) añade que el aloe vera posee propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y cicatrizantes. Además, precisa que estas se sustentan en sus compuestos aloe-emodina, aloína, aloesina, emodina y acemanano.

Beneficios del aloe vera para la piel

Es ante lo señalado que el aloe vera es una de las plantas más aceptadas a nivel mundial y utilizado para diversos fines. Al respecto, hoy el foco se pone en los beneficios que tiene para nuestra piel porque, aunque se le asocia comúnmente con el alivio de quemaduras solares, esta planta suculenta es una auténtica despensa de nutrientes para la dermis, albergando en sus hojas más de 75 componentes activos como vitaminas, minerales, enzimas y aminoácidos esenciales.

A continuación, se detallan los tres beneficios más sorprendentes de esta planta que cambiarán la forma en que cuidas tu piel:

