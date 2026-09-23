3 beneficios para mejorar tu piel del aloe vera que te sorprenderán
Piel perfecta con aloe vera. Los 3 beneficios clave de esta planta que te sorprenderán.
El cuidado de nuestro cuerpo y la naturaleza siempre han estado relacionados. Esto no solo en cuanto a las consecuencias que sufrimos por la contaminación de nuestro medio ambiente, sino porque es la madre naturaleza la que nos ofrece propiedades muy positivas para nuestra salud.
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Las raíces, plantas y semillas son una gran fuente de nutrientes y componentes que impactan en nuestro organismo, reforzando sus defensas, actuando como tratamiento ante ciertas afecciones y previniendo ciertas enfermedades. Esto es respaldado por la ciencia que ha tomado de muchas especies los componentes para producir medicamentos en laboratorios.
Propiedades del aloe vera
Al respecto, hoy ponemos de relieve a una planta muy popular y a la que se le atribuyen muchas propiedades. Se trata del aloe vera, una planta que se utiliza en muchos países en la medicina moderna, para tratar enfermedades, aunque también se usa en el mundo farmacéutico, en cosmética y alimentación, según señala un informe del Instituto Español de Formadores en Salud.
@lifeglay Sábila en la piel para que sirve? Eres de las que aplicas Aloe Vera directo en la piel ? #cuidadodelapiel #sabila #aloevera #skincare #mascarillascaseras ♬ sonido original - lifeglay
Por su parte, el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (Estados Unidos) añade que el aloe vera posee propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y cicatrizantes. Además, precisa que estas se sustentan en sus compuestos aloe-emodina, aloína, aloesina, emodina y acemanano.
Beneficios del aloe vera para la piel
Es ante lo señalado que el aloe vera es una de las plantas más aceptadas a nivel mundial y utilizado para diversos fines. Al respecto, hoy el foco se pone en los beneficios que tiene para nuestra piel porque, aunque se le asocia comúnmente con el alivio de quemaduras solares, esta planta suculenta es una auténtica despensa de nutrientes para la dermis, albergando en sus hojas más de 75 componentes activos como vitaminas, minerales, enzimas y aminoácidos esenciales.
A continuación, se detallan los tres beneficios más sorprendentes de esta planta que cambiarán la forma en que cuidas tu piel:
- Estimulación activa de colágeno y elastina: Más allá de hidratar, el Aloe Vera contiene un polisacárido llamado glucomanano y la hormona vegetal giberelina. Estos componentes interactúan directamente con los receptores de los fibroblastos (las células encargadas de producir colágeno), aumentando de forma significativa la elasticidad y la firmeza de la piel para prevenir el envejecimiento prematuro.
- Efecto aclarante para un tono uniforme: Si luchas contra manchas causadas por el sol o cicatrices de acné, el Aloe Vera contiene aloína, un compuesto natural con propiedades despigmentantes. La aloína inhibe la actividad de la tirosinasa (la enzima responsable de la producción de melanina), ayudando a atenuar la hiperpigmentación y devolverle a la piel su brillo natural.
- Acción seborreguladora y purificante: Aunque es profundamente hidratante, el gel de Aloe Vera no aporta nada de grasa y posee un pH similar al de la piel. Además, contiene ácido salicílico natural, lo que le permite limpiar los poros a profundidad, reducir el exceso de sebo y combatir la bacteria causante del acné sin causar irritación ni sequedad.