Horóscopo de Mhoni Vidente: los signos bendecidos por el universo con suerte en el amor a partir de hoy 23 de septiembre

El horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana llega con grandes cambios que abarcan desde la suerte espiritual y el dinero hasta el amor. Este miércoles 23 de septiembre, las predicciones ponen el foco en las oportunidades sentimentales. De acuerdo con la famosa astróloga, estos son los signos más afortunados.

1. HORÓSCOPO DE LEO

Es el signo con la señal amorosa más clara. La carta de La Estrella habla de recuperar el brillo y, específicamente en el amor, de buscar una relación más estable. Es una energía de renovación sentimental, aunque con la advertencia de no intentar controlar los sentimientos de otra persona, según indican los horóscopos .

2. HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Tiene una indicación muy directa sobre el amor: no volver a historias del pasado que ya demostraron no compartir el mismo camino. El mensaje apunta a cerrar ciclos para dejar espacio a algo nuevo, por lo que desde hoy la tendencia descrita es hacia nuevas posibilidades sentimentales.

3. HORÓSCOPO DE ARIES

Aunque su horóscopo no menciona directamente una situación romántica, sí habla de dejar atrás los lastres del pasado y permitir que comience una nueva etapa. Interpretado específicamente desde el amor, puede asociarse con soltar una historia anterior y abrirse a algo diferente.

Aries es uno de los signos bendecidos por el universo con suerte en el amor.|CANVA

4. HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

El mensaje de hacer limpieza y desprenderse de personas o situaciones que ya no corresponden al presente también puede favorecer indirectamente el terreno sentimental: primero cerrar espacios del pasado para atraer algo nuevo.

¿Qué pasa con los demás signos, según Mhoni Vidente?

Según Mhoni Vidente, los demás signos (Tauro, Géminis, Cáncer, Virgo, Libra, Escorpio, Acuario y Piscis) tienen una semana destinada a otras energías, como el dinero, trabajo, decisiones personales, transformación o bienestar.

Sin embargo, esto no significa que no puedan amar; al contrario, intentarlo aun sin una suerte segura podría dar inicio a una nueva etapa en sus vidas.