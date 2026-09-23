Ideas DIY: 5 ideas creativas para organizar tu baño inspiradas en My Melody
Ideas DIY. Decora y organiza tu baño al estilo Sanrio con estas 5 increíbles ideas de My Melody.
El reciclaje no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también estimula la imaginación y despierta el lado más creativo. De esta forma, la cultura de reutilizar materiales se fusiona perfectamente con la tendencia del Do It Yourself (ideas DIY) o "hazlo tú mismo".
En Al Extremo: María Karunna revela por qué salió de La Granja VIP
Las manualidades DIY son proyectos accesibles que cualquier persona puede realizar en casa sin necesidad de técnicas avanzadas ni herramientas profesionales. Su mayor atractivo radica en transformar materiales en desuso en piezas únicas para decorar el hogar.
Ideas DIY de My Melody
Basta con explorar los rincones de la casa para encontrar objetos cotidianos a los que se les puede dar una segunda vida. Es por eso que las ideas DIY proponen que con una dosis de inventiva, esos residuos o empaques olvidados se conviertan en elementos decorativos funcionales y con estilo.
@supermanuali Respuesta a @Josue Salazar Haciendo manualidades o DIY de My Melody ✂️ #mymelody #diy #sanrio #manualidades #crafts ♬ Cute heartwarming children pet sports day - SOUND BANK
En esta ocasión, te presentamos propuestas creativas centradas en organizar el baño con el adorable encanto de My Melody. Con un toque de pintura rosada, detalles de papelería y materiales reciclados como frascos de vidrio o cajas de cartón, podrás diseñar organizadores únicos para tus accesorios de cuidado personal sin gastar de más.
My Melody en tu baño
El universo de Sanrio nos regaló a My Melody, una de las conejitas más queridas por su estética adorable, tonos pastel e inconfundible gorro rosa o rojo. Ante esto, transformar tu baño con el estilo de este icónico personaje se transforma en una gran iniciativa.
A continuación te detallamos 5 propuestas para que puedas llevar a cabo proyectos DIY inspirados en My Melody y así puedas darle un toque único y personalizado a la decoración sin necesidad de hacer grandes inversiones:
- Frascos de cristal para algodón y bastoncillos: Recicla frascos de mermelada o conserva. Pinta las tapas de color rosa pastel o rojo y añade detalles como encaje blanco alrededor del borde. En el cuerpo del frasco, dibuja la cara de My Melody o pega un sticker resistente al agua. Son perfectos para mantener protegidos y a la mano los discos de algodón, bastoncillos y esponjas faciales.
- Canasta de mimbre con funda de capucha con orejitas: Toma una canasta de mimbre o plástico blanco y confecciona (o adapta) un forro de tela en tono rosa suave. En la parte posterior o delantera del forro, añade dos orejas de conejita en relieve y un lazo característico en un costado. Esta canasta es ideal para organizar toallas de mano enrolladas, rollos de papel higiénico o frascos de champú.
- Organizador de pared con bolsillos de fieltro: Recorta una base rectangular de fieltro blanco o rosa resistente e intégrale varios bolsillos pequeños. Decora el bolsillo superior con la cara de My Melody (usando fieltro amarillo para la nariz, negro para los ojos y rosa para el gorrito). Cuélgalo detrás de la puerta o al lado del espejo para ordenar peines, cepillos, limas de uñas y cremas en tubo.
- Soporte para cepillos de dientes con arcilla polimérica: Moldea pequeñas bases para cepillos de dientes utilizando arcilla secada al aire o polimérica en forma de la cabeza de My Melody o de flores pastel. Haz una perforación en el centro con el diámetro adecuado para la base del cepillo. Una vez seca la arcilla, píntala con acrílicos y aplícale un barniz transparente e impermeable para proteger la pieza de la humedad del lavabo.
- Bandeja de tocador con efecto mármol rosa y lazo distintivo: Utiliza una bandeja de madera o plástico plano como base. Cubre la superficie con papel adhesivo de acabado mármol en tonos rosa y blanco. Moldea o pega un lazo rígido en una de las esquinas o en los laterales de la bandeja para simular el accesorio de My Melody. Es el soporte perfecto para agrupar tus perfumes diarios, sérums y artículos de cuidado facial.