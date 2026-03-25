Para favorecer a las caderas anchas, el modelo de bikini ideal es aquél que ayuda a equilibrar las proporciones del cuerpo y, preferentemente, desvía la atención hacia la parte superior de la figura.

En esta temporada de primavera de 2026, los trajes de baño que están en tendencia son aquellos que te hacen sentir cómoda y te permiten disfrutar al máximo de los días de playa o las fiestas de alberca. Sin embargo, también hay recomendaciones de expertos sobre los modelos ideales según tu tipo de cuerpo.

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Este es el bikini ideal para cuando tienes caderas anchas

Bikinis de talle alto

Son uno de los modelos favoritos de los profesionales para estilizar este tipo de cuerpo. Esto principalmente porque actúan definiendo la cintura, suavizan la línea de las caderas y también proporcionan un soporte seguro a quien lo porta, dando armonía natural a la figura de pera.

Los bikinis de talle alto son ideales para estilizar las figuras de caderas anchas|Pinterest

Bragas con corte alto

Se trata de calzoncillos cuyos cortes suben por encima del hueso de la cadera, lo que permite alargar visualmente las piernas y también ayuda a dar la ilusión de una silueta más delgada y estilizada. Para mantener el equilibrio, se pueden usar estampados en la parte superior y colores oscuros en la inferior.

Los bikinis de corte alto pueden alargar las piernas y restar volumen a las caderas|Pinterest

Volantes y cortes en V

Para poder equilibrar las caderas anchas, es necesario ocupar técnicas que mantengan el enfoque visual en la parte superior del cuerpo. Algunos tops con estampados llamativos, volantes o aplicaciones pueden ayudar a cumplir esta función.

Los volantes en la parte superior de los bikinis ayudan a armonizar figuras de pera|Pinterest

Los expertos también recomiendan el uso de escotes en V, o que, si se utilizan trajes de baño de una sola pieza, se dé preferencia a los que cortan el color en la cintura, y emplean tonos oscuros para la parte inferior y colores claros en la parte superior.

Lo importante de un bikini es que brinde comodidad y permita a la persona que lo usa disfrutar del día; elegir el corte y los diseños adecuados puede potenciar la seguridad de quien lo usa.