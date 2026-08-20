¿Cómo ver en línea y GRATIS la Eliminación de MasterChef 24/7 de este jueves de Delantales Negros del 20 de agosto?

Este jueves estaremos siendo testigos de un Reto de Delantales Negros sin precedentes en MasterChef 24/7 pues estando en la fase final de la temporada, HOY tendremos a un Cocinero eliminado más, por lo que estamos seguros que no te querrás perder por nada del mundo lo que sucederá.

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Como sabrás, estamos a pocos días de la Gran Final de Masterchef 24/7, lo que significa que también pronto tendremos a un nuevo Maestro o Maestra del Fuego, por lo que a estas alturas nadie se querrá quedar fuera de la cocina más popular de todo México, aunque esta noche tendremos que despedirnos de un cocinero y podrás seguir el Reto en línea.

¿Cómo ver el Reto de Delantales Negros de MasterChef 24/7 en línea HOY?

Si no podrás seguir la transmisión mediante la señal de Azteca UNO por la televisión, tenemos buenas noticias para ti, pues podrás ver este imperdible Reto de MasterChef 24/7 desde un laptop o tu celular al entrar a nuestro sitio web de TV Azteca.

Debes de dar clic en el apartado de Azteca UNO, donde te aparecerán nuestros programas, una vez ahí, encontrarás el espacio de MasterChef 24/7 y así de fácil y sencillo podrás seguir el PreShow en punto de las 8:00 pm y la Gala de Eliminación y Delantales Negros a las 8:30 pm.

¿Quiénes son las Cocineras que no participarán en el Reto de Eliminación del jueves de Delantales Negros?

Esta instancia final de MasterChef 24/7 ha exigido lo mejor de nuestros Cocineros y tras una Batalla por Equipos, el que estuvo liderado por Flor logró hacerse de la victoria, por lo que ella como Capitana ganó subir al Balcón de la Salvación y tras un “disparejo”, fue que se eligió a Ixdit para que también subiera.

¡Flor eligió a Ixdit como la Cocinera que subirá al Balcón de la Salvación! Esto fue lo que pasó en MasterChef 24/7:

Por ello, ambas cocineras no participarán en el Reto de esta noche, teniendo su lugar asegurado hasta la próxima gala de Eliminación de este domingo 23 de agosto en punto de las 8:00 pm.