Cómo hacer unos macarons inspirados en los Saja Boys: perfectos para sorprender en fiestas infantiles

Uno de los personajes más queridos y populares en el último tiempo que han salido del mundo del entrenamiento son los ‘Saja Boys’ que pertenecen a la saga de las Guerreras K Pop y quienes son los antagonistas de la película. Sin embargo, se han convertido en muy elegidos por los niños que se sienten identificados con estos personajes y que están presentes en todos los ámbitos, incluso en los cumpleaños infantiles. En este caso, te dejaremos el paso a paso para que hagas unos macarons inspirados en estos personajes.

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Los Saja Boys se han convertido en uno de los personajes más queridos por los más pequeños, teniendo en cuenta que pese a ser los antagonistas de la película de las Guerreras K Pop, son exitosas estrellas musicales, pero que en realidad son demonios. Ha sido tanta la popularidad que han pasado a convertirse en temática de decoración de cumpleaños infantiles.

Si tienes pensado hacer una mesa dulce para una fiesta infantil o para una reunión entre los niños, una de las mejores opciones es poder elaborar unos ricos macarons, que son un clásico de la repostería francesa y que se han popularizado por todo el mundo. En este caso, podrás hacer uno de los Saja Boys y estos macarons llevan colores vibrantes y tonos pasteles y te dejaremos el paso a paso.

Ingredientes para los macarons de Saja Boys

100 gr de claras de huevo

100 gr de azúcar granulada

100 gr de harina de almendra

1 pizca de sal

Colorante comestible azul y verde

Para el relleno:



60 gr de queso crema

60 gr de azúcar glass

60 gr de crema para batir

½ cda de extracto de vainilla

4 cdas de mermelada de fresa

Cómo hacer de los macarons de Saja Boys