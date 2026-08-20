Cómo hacer unos macarons inspirados en los Saja Boys: perfectos para sorprender en fiestas infantiles
Es uno de los clásicos de la repostería francesa y que los podrás decorar con estos personajes.
Uno de los personajes más queridos y populares en el último tiempo que han salido del mundo del entrenamiento son los ‘Saja Boys’ que pertenecen a la saga de las Guerreras K Pop y quienes son los antagonistas de la película. Sin embargo, se han convertido en muy elegidos por los niños que se sienten identificados con estos personajes y que están presentes en todos los ámbitos, incluso en los cumpleaños infantiles. En este caso, te dejaremos el paso a paso para que hagas unos macarons inspirados en estos personajes.
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Los Saja Boys se han convertido en uno de los personajes más queridos por los más pequeños, teniendo en cuenta que pese a ser los antagonistas de la película de las Guerreras K Pop, son exitosas estrellas musicales, pero que en realidad son demonios. Ha sido tanta la popularidad que han pasado a convertirse en temática de decoración de cumpleaños infantiles.
Si tienes pensado hacer una mesa dulce para una fiesta infantil o para una reunión entre los niños, una de las mejores opciones es poder elaborar unos ricos macarons, que son un clásico de la repostería francesa y que se han popularizado por todo el mundo. En este caso, podrás hacer uno de los Saja Boys y estos macarons llevan colores vibrantes y tonos pasteles y te dejaremos el paso a paso.
Ingredientes para los macarons de Saja Boys
- 100 gr de claras de huevo
- 100 gr de azúcar granulada
- 100 gr de harina de almendra
- 1 pizca de sal
- Colorante comestible azul y verde
Para el relleno:
- 60 gr de queso crema
- 60 gr de azúcar glass
- 60 gr de crema para batir
- ½ cda de extracto de vainilla
- 4 cdas de mermelada de fresa
Cómo hacer de los macarons de Saja Boys
- Tamizar la harina de almendra y el azúcar glass para eliminar grumos
- Mezclar las claras con la mitad del azúcar granulada
- Llevar esta mezcla a baño María hasta que se disuelva el azúcar
- Batir las claras a velocidad media, incorporando poco a poco el resto del azúcar
- Agregar colorante azul y verde cuando tengas merengue y lograr un tono turquesa
- Integrar la mezcla de harina y azúcar glass de forma envolvente
- Colocar tu masa en una manga pastelera y hacer círculos pequeños sobre una charola cubierta con papel para hornear
- Dejar espacio entre cada pieza y si necesitas alisar la superficie, humedecer el dedo con agua y eliminar cualquier detalle
- Precalentar el horno a 150°C y hornear por 15 minutos
- Batir el queso con el azúcar, la vainilla y la mermalada
- Batir la crema hasta lograr picos firmes e integrar de manera envolvente con la mezcla de queso y mermelada
- Formar los macarons y tomar una mitad y colocar un poco de relleno en el centro, agregar la tapa y formar el sándwich
@cremeandpetals i know baby’s hair is not green 💔 saja boys and derpy tiger macarons #kpopdemonhunters #sajaboys #macarons #bayarea #asmr ♬ 3:03 PM - しゃろう