Convierte tus botellas de vidrio en originales vasos para el hogar

Las botellas de vidrio que ya no utilizas pueden convertirse en objetos prácticos y decorativos para el hogar. En lugar de desecharlas, puedes aprovechar su forma y material para crear vasos orinales mediante una sencilla idea de reciclaje.

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Para realizar este proyecto necesitarás pocos materiales y seguir algunos pasos para cortar la botella de manera uniforme. Con un poco de paciencia y cuidado, podrás darle una segunda vida a esos envases y transformarlos en vasos personalizados para utilizar en casa.

¿Cuáles son los beneficios de comenzar a utilizar vidrio?

El vidrio es un material resistente, reutilizable y reciclable que puede ayudar a reducir el consumo de plástico de un solo uso. También permite conservar alimentos y bebidas sin alterar su sabor ni desprender sustancias asociadas al contacto con ciertos recipientes. Además, es fácil de limpiar y puede utilizarse durante mucho tiempo si se cuida correctamente. Optar por envases de vidrio también favorece hábitos de consumo más sostenibles, especialmente cuando se reutilizan frascos, botellas y otros recipientes en lugar de desecharlos después de utilizarlos.

¿Cómo hacer un vaso con botellas de vidrio viejas?

Reutilizar botellas de vidrio viejas puede convertirse en una práctica idea de reciclaje para crear vasos originales y darle una segunda vida a estos envases. Antes de comenzar, es importante elegir una botella resistente, lavarla cuidadosamente y retirar cualquier etiqueta o residuo que tenga.

Primero, determina la altura del vaso y marca la línea de corte con un rotulador o cinta adhesiva. Envuelve el hilo de algodón alrededor de la marca, dando entre tres y cuatro vueltas, haz un nudo y retíralo cuidadosamente sin perder su forma. Después, empápalo completamente en alcohol o acetona y vuelve a colocarlo sobre la línea marcada.

Con mucho cuidado, enciende el hilo y gira lentamente la botella para distribuir el calor de manera uniforme. Con la llama comience a extinguirse, sumerge rápidamente la botella en agua fría; el cambio brusco de temperatura hará que el vidrio se quiebre siguiendo la línea marcada.