Qué hacer con los cartones de huevo: 4 ideas para darles un nuevo uso en el hogar
¡No tires los cartones de huevo a la basura! ¿Sabías que puedes darles un segundo uso en tu hogar? Checa estas 4 ideas creativas y fáciles de implementar.
Día con día se desechan millones de cartones de huevo a nivel global. Tan sólo en México, el promedio de desechos es de más de 20 millones de empaques al día, pues nuestro país es el mayor consumidor de huevos por habitante en el mundo, con un promedio de 345 unidades por persona. Teniendo en cuenta estos datos, la mejor opción al terminarte la rejilla es reciclar. Aquí te compartimos 4 ideas fáciles y creativas para darle un nuevo uso a los cartones de huevo desde la comodidad de tu hogar.
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4 ideas fáciles y creativas para darles un nuevo uso a los cartones de huevo en el hogar
Desde artículos de decoración hasta organizadores que te harán la vida mucho más sencilla. Checa estas 4 ideas para reciclar cartones de huevo y darles un segundo uso en casa.
- Macetas: Si eres amante de las plantas esta es la opción ideal. Deja volar tu imaginación y convierte esa rejilla de huevo que ya no usas en una increíble maceta. Lo mejor de esta idea es que puedes adaptarlo al tamaño de tu preferencia y decorarlo de la manera que más te guste. Aquí un par de ideas:
- Portavelas: ¿Harto de pagar precios excesivos por un portavelas? ¡Los cartones de huevo son la respuesta! Al igual que con las macetas, puedes adaptarlos al tamaño de tu preferencia, ya sea que los uses para velas pequeñas o de mayor tamaño. Checa esta bonita inspiración:
- Organizadores para cajones: ¡Dile adiós al desastre en los cajones! Transforma los cartones de huevo en tu mejor aliado con esta idea para hacer organizadores caseros. Gracias a la versatilidad del material, estos artículos pueden usarse en cualquier tipo de cajones, desde los de cocina hasta aquellos donde guardas tus objetos personales. Mira este par de ideas:
- Huerto casero: Si estás pensando en iniciar tu propio huerto casero, los cartones de huevo son una gran herramienta, pues la mayoría de estos son biodegradables. Esto significa que puedes plantar la semilla en los pequeños huecos del cartón y, una vez que crezca, no habrá problema con sembrar ese pedacito directo en la tierra.