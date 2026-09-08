Qué hacer con los cartones de huevo: 4 ideas para darles un nuevo uso en el hogar

Día con día se desechan millones de cartones de huevo a nivel global. Tan sólo en México, el promedio de desechos es de más de 20 millones de empaques al día, pues nuestro país es el mayor consumidor de huevos por habitante en el mundo, con un promedio de 345 unidades por persona. Teniendo en cuenta estos datos, la mejor opción al terminarte la rejilla es reciclar. Aquí te compartimos 4 ideas fáciles y creativas para darle un nuevo uso a los cartones de huevo desde la comodidad de tu hogar.

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4 ideas fáciles y creativas para darles un nuevo uso a los cartones de huevo en el hogar

Desde artículos de decoración hasta organizadores que te harán la vida mucho más sencilla. Checa estas 4 ideas para reciclar cartones de huevo y darles un segundo uso en casa.

