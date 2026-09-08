Qué hacer con periódicos viejos: 3 ideas para darles un uso decorativo y funcional en tu hogar

Es común que en muchos hogares haya periódicos antiguos que no se usen, sin embargo tirarlos no es la mejor opción ya que existen diversas maneras de darles un segundo uso, el cual puede ser decorativo y funcional, es por eso que en esta ocasión te presentamos tres ideas distintas para que le saques el mayor provecho a los periódicos que tengas guardados en tu casa.

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Periódicos viejos: ¿Cómo darles un segundo uso para decorar el hogar?

Estas ideas de reciclaje son muy originales, funcionales y divertidas. Para hacerlas el material principal que necesitarás será un periodico aunque puedes utilizar diamantina, hojas de color y todo lo que se te ocurra para llevar la idea a otro nivel.

Mueble para objetos hecho con periódico

Esta idea no solo es original y divertida sino que es funcional ya que consiste en crear un mueble a partir de tubos de papel, estos tendrás que forrarlos con periódico. Una vez que los tengas listos deberás unirlos con ayuda de silicón frío. La forma en las que los vas a colocar será en rectángulo para que hagas una especie de cajones. El número de tubos que utilices dependerá del tamaño del mueble que quieras crear. Es importante que sepas que tendrás que poner pocos objetos y no deberán ser muy pesados ya que la estructura no será tan fuerte.

Bote para objetos creado con periódico

Esta idea es muy similar a la anterior. Para llevarla a cabo deberás forrar un bote que ya tengas con papel de periódico. Ahora bien, también puedes crear la idea desde cero, para hacerla puedes hacer trenzados con tiras de papel de periódico. La cantidad que utilizarás dependerá del tamaño del bote que quieras crear. Este funcionará como decoración en tu hogar aunque también lo puedes utilizar para guardar objetos.

Bote para colocar colores hecho con periódico

Esta idea es muy original. Consiste en formar un bote pequeño que ya tengas con flores hechas con periódico. Esto le dará una vida nueva a tus botes, mismos que puedes utilizar para guardar colores, plumones, tijeras, gomas, sacapuntas; todo lo referente a ´útiles escolares. Hacer esta idea es algo ideal, especialmente este regreso a clases 2026.