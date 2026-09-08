Con este truco casero con bicarbonato de sodio podrás dejar las hornallas brillantes

Las hornallas se ensucian muy fácilmente debido a la acumulación de grasa quemada y salpicaduras. Ante esto es que la limpieza puede ser un dolor de cabeza por lo que te contaremos un truco casero con bicarbonato de sodio que las dejará brillantes.

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Al usar las hornallas diariamente los restos de comida se adhieren muy fuerte al metal debido al calor por lo que pueden resultar ineficaces algunos detergentes. Con ayuda de este truco podrás dejar de lado el refregar con esponjas de aluminio.

¿Cómo es este truco casero para dejar las hornallas brillantes?

El bicarbonato de sodio es el ingrediente fundamental para poder ablandar la suciedad pegada sin que corra riesgo el esmalte ni el metal de las hornallas. El procedimiento es el siguiente:

Lo primero es preparar la pasta, para ello deberás colocar en un recipiente dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio junto con una pequeña cantidad de agua tibia o caliente. Mezclar hasta obtener una consistencia espesa.

Vas a retirar las hornallas y quemadores secos. Vas a esparcir la pasta uniformemente sobre las partes donde hay grasa acumulada. Asegúrate de cubrir las zonas más oscuras.

Tienes que dejar actuar la mezcla unos 15 y 20 minutos. Ten en cuenta que el poder abrasivo suave del bicarbonato junto al calor actuará aflojando la capa de suciedad.

Para finalizar tienes que frotar suavemente con ayuda de una esponja común o un cepillo pequeño. Retira los restos con un paño húmedo y luego seca bien las piezas.

¿Cómo potenciar el brillo?

Si quieres que tus hornallas brillen más pues debes rociar un chorro de vinagre blanco sobre la pasta de bicarbonato antes de frotar. Verás que se genera una reacción efervescente entre ambos compuestos que ayudarán a desprender incrustaciones difíciles y deja una terminación reluciente.

Luego tienes que secar completamente cada pieza antes de colocarla para que la humedad no tape los orificios de gas.