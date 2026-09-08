6 ideas para reciclar botellas de vidrio y darles un segundo uso

Si tienes botellas de vidrio en casa que ya no usas y solamente están ocupando espacio, no las tires, porque puedes darles un segundo uso con algunas ideas sencillas. Desde convertirlas en floreros hasta utilizarlas como lámparas, existen diferentes formas de reciclar botellas de vidrio y transformarlas en objetos bonitos para el hogar.

6 ideas para reciclar botellas de vidrio en casa

No necesitas gastar mucho dinero para aprovechar estas botellas. Con un poco de creatividad puedes convertirlas en accesorios decorativos y funcionales que te ayudarán a reutilizar el vidrio y darle una nueva vida a objetos que normalmente terminarían en la basura.