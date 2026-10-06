Antes de tirar las cajas de cartón, mira estas 5 ideas para reciclarlas y convertirlas en decoración de Halloween

Las cajas de cartón que quedan en casa pueden convertirse en materiales útiles para crear decoraciones de Halloween. Con algunos recortes, pintura y elementos que tengas disponibles, es posible darles una nueva vida.

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Desde figuras para colocar en distintos espacios hasta adornos para ambientar una fiesta, existen varias formas de aprovechar este material. Estas cinco ideas son sencillas y pueden adaptarse a diferentes estilos.

¿Cuándo es Halloween?

Halloween se celebra cada año el 31 de octubre y es una de las fechas más esperadas por quienes disfrutan de las decoraciones, los disfraces y las manualidades temáticas. Durante esta celebración, las casas suelen llenarse de calabazas, fantasmas, murciélagos y otros elementos tenebrosos. Aprovechar cajas de cartón para crear estos adornos es una alternativa sencilla, sustentable y creativa para ambientar cualquier espacio.

¿Cómo reciclar cajas de cartón en Halloween?

Las cajas de cartón pueden convertirse en decoraciones originales para Halloween con algunos materiales básicos y un poco de creatividad. Estas son cinco ideas sencillas para reutilizarlas:

Pennywise de cartón

Recorta el cartón con la forma del rostro de Pennywise y utiliza pintura para recrear su maquillaje característico. Puedes añadir un globo rojo de cartón y colocar la figura en la entrada de la casa o como parte de la decoración de Halloween.

Lápidas decorativas

Aprovecha las cajas más grandes para cortar formas de lápidas. Píntalas de gris y añade detalles como grietas, letras o dibujos para conseguir un aspecto más tenebroso.

Casa embrujada

Con varios trozos de cartón puedes construir una pequeña casa decorativa. Añade ventanas, puertas y detalles de Halloween, y utiliza pintura para darle un acabado más llamativo.

Fantasmas colgantes

Utiliza cartón para crear siluetas de fantasmas y recórtalas cuidadosamente. Puedes pintarlas de blanco, añadir ojos negros y colocar un hilo para colgarlas en puertas o paredes.

Murciélagos decorativos

Dibuja pequeñas siluetas de murciélagos sobre el cartón y recórtalas. Después, píntalas de negro y distribúyelas por diferentes espacios para crear una decoración temática.