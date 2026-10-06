Cómo ponerse pestañas de una por una sin lastimarme

Lucir una mirada de impacto con extensiones de pestañas una por una ya no es un lujo exclusivo de los centros de belleza, sino una técnica totalmente viable para realizar desde la comodidad de tu tocador.

Sin embargo, el mayor temos al dar este paso de forma autodidacta es sufrir irritaciones en los ojos, infecciones o terminar debilitando las pestañas naturales por exceso de adheisvo.

La clave para una aplicación completamente segura e indolora radica en comprender que las extensiones jampas deben tocar la piel del párpado, ni la línea de agua, sino que deben fijarse sobre el vello natural respetando su ciclo de crecimiento.

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¿Cómo ponerse pestañas de una por una sin lastimarte?

Para garantizar una experiencia exitosa, el secreto de los profesionales consiste en preparar minuciosamente la zona, y seguir estos 4 pasos fundamentales:

Preparación e higiene milimétrica del área

Retira cualquier rastro de maquillaje, aceite o agua micelar de tus ojos utilizando un champú especial para pestañas. Si tus pestañas son muy lacias o caídas, utiliza un rizador suavemente para elevarlas; esto creará una curvatura base perfecta que te permitirá ver con total claridad la raíz del vello.

Cómo ponerte pestañas una por una sin lastimarte|Pinterest

El truco de la distancia de seguridad

Ya sea que decidas aplicar las pestañas por encima de tu línea natural o por debajo, existe una regla de oro inviolable: deja un espacio de 0.5 a 1 milómetro entre la base de la extensión y la raíz de tu piel.

Dosificación controlada del adhesivo

Coloca una gota pequeña de adhesivo sobre un anillo especial o una superficie plástica limpia. Deja el pegamento reposar unos segundos para evitar que la pieza baile.

Cómo ponerte pestañas una por una sin lastimarte|Pinterest

Aislamiento y sellado sin presión

Para evitar que varias pestañas naturales se queden pegadas entre sí en un bloque incómodo, trabaja con un espejo de aumento. Coloca la extensión siguiendo la dirección natural de tu vello. Una vez que hayas distribuido las longitudes, utiliza las pinzas limpias para ejecer una suave presión uniendo tus pestañas con las extensiones.

