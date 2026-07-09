Qué hacer con las cajas de cartón usadas, son un tesoro: cómo reutilizarlas para hacer una lámpara LED de Las Guerreras K-Pop
Con una caja de cartón, papel vegetal y una tira de luces LED puedes crear una lámpara inspirada en Las Guerreras K-Pop para decorar tu habitación de forma económica y original. Estos son los pasos que debes seguir.
Las cajas de cartón usadas pueden convertirse en un llamativo objeto decorativo si las transformas en una lámpara LED inspirada en Las Guerreras K-Pop. Este proyecto DIY es fácil de realizar, reutiliza materiales que normalmente terminarían en la basura y permite personalizar cualquier espacio con un diseño moderno y temático.
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Además de fomentar el reciclaje creativo, esta manualidad es ideal para los fanáticos del universo K-Pop y de la película. Gracias al uso de papel vegetal y luces LED, la lámpara proyecta una iluminación suave que resalta el logotipo de HUNTRIX o cualquier diseño inspirado en la historia.
¿Qué materiales necesitas para hacer una lámpara LED de Las Guerreras K-Pop?Materiales
- Cartón grueso o reciclado
- Papel vegetal (permitirá difundir la luz de manera uniforme)
- Tira LED USB o luces LED de pilas
- Silicón caliente
- Cutter
- Regla metálica
- Lápiz
- Pintura acrílica negra, rosa o morada
- Una impresión del logotipo de HUNTRIX o un diseño inspirado en la película
Con una caja de cartón, papel vegetal y luces LED de diversos colores, se puede hacer una lámpara artesanal inspirada en HUNTRIX (Las Guerreras K-Pop) pic.twitter.com/Dai5nNcD8P— ShowMundial (@ShowmundialShow) July 8, 2026
¿Cómo hacer una lámpara LED con una caja de cartón?
El proyecto puede completarse en una tarde y no requiere conocimientos avanzados de manualidades.
- Dibuja sobre el cartón las piezas que formarán una caja o un cubo decorativo. Marca también la zona donde irá el logotipo o la ilustración.
- Utiliza el cutter y la regla metálica para obtener bordes rectos y prolijos. Trabaja siempre sobre una superficie protegida.
- Pega el papel vegetal por la parte interior de la cara donde irá el diseño. Este material suavizará la iluminación y hará que el dibujo destaque cuando enciendas la lámpara.
- Pinta toda la estructura con pintura acrílica negra, rosa o morada, colores que evocan la estética vibrante y moderna de Las Guerreras K-Pop. Deja secar completamente.
- Coloca sobre el papel vegetal la impresión del logotipo de HUNTRIX o una ilustración inspirada en la película.
- Fija la tira LED en el interior utilizando pequeñas gotas de silicón caliente, procurando distribuir la luz de manera uniforme.
- Une todas las caras con silicón caliente y deja una abertura para acceder fácilmente a las pilas o al cable USB si fuera necesario.
Consejos para un mejor resultado
- Utiliza únicamente luces LED: generan muy poco calor y son mucho más seguras para proyectos elaborados con cartón.
- Personaliza el diseño: puedes agregar estrellas, corazones, notas musicales o detalles inspirados en el universo K-Pop utilizando pintura o marcadores metálicos.
- Combina diferentes colores de luz: algunas tiras LED permiten cambiar la tonalidad para crear distintos ambientes.
- Refuerza las esquinas: si el cartón es delgado, añade una segunda capa en las uniones para darle mayor estabilidad.