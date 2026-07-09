Qué hacer con las cajas de cartón usadas, son un tesoro: cómo reutilizarlas para hacer una lámpara LED de Las Guerreras K-Pop

Las cajas de cartón usadas pueden convertirse en un llamativo objeto decorativo si las transformas en una lámpara LED inspirada en Las Guerreras K-Pop. Este proyecto DIY es fácil de realizar, reutiliza materiales que normalmente terminarían en la basura y permite personalizar cualquier espacio con un diseño moderno y temático.

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Además de fomentar el reciclaje creativo, esta manualidad es ideal para los fanáticos del universo K-Pop y de la película. Gracias al uso de papel vegetal y luces LED, la lámpara proyecta una iluminación suave que resalta el logotipo de HUNTRIX o cualquier diseño inspirado en la historia.

¿Qué materiales necesitas para hacer una lámpara LED de Las Guerreras K-Pop?Materiales

Cartón grueso o reciclado

Papel vegetal (permitirá difundir la luz de manera uniforme)

Tira LED USB o luces LED de pilas

Silicón caliente

Cutter

Regla metálica

Lápiz

Pintura acrílica negra, rosa o morada

Una impresión del logotipo de HUNTRIX o un diseño inspirado en la película

Con una caja de cartón, papel vegetal y luces LED de diversos colores, se puede hacer una lámpara artesanal inspirada en HUNTRIX (Las Guerreras K-Pop) pic.twitter.com/Dai5nNcD8P — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 8, 2026

¿Cómo hacer una lámpara LED con una caja de cartón?

El proyecto puede completarse en una tarde y no requiere conocimientos avanzados de manualidades.



Dibuja sobre el cartón las piezas que formarán una caja o un cubo decorativo. Marca también la zona donde irá el logotipo o la ilustración. Utiliza el cutter y la regla metálica para obtener bordes rectos y prolijos. Trabaja siempre sobre una superficie protegida. Pega el papel vegetal por la parte interior de la cara donde irá el diseño. Este material suavizará la iluminación y hará que el dibujo destaque cuando enciendas la lámpara. Pinta toda la estructura con pintura acrílica negra, rosa o morada, colores que evocan la estética vibrante y moderna de Las Guerreras K-Pop. Deja secar completamente. Coloca sobre el papel vegetal la impresión del logotipo de HUNTRIX o una ilustración inspirada en la película. Fija la tira LED en el interior utilizando pequeñas gotas de silicón caliente, procurando distribuir la luz de manera uniforme. Une todas las caras con silicón caliente y deja una abertura para acceder fácilmente a las pilas o al cable USB si fuera necesario.

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