No tires las cajas de pizza: conviértelas en estas decoraciones de primavera

Las cajas de pizza suelen terminar en la basura después de una comida, pero su cartón puede tener una segunda oportunidad. Con un poco de creatividad, es posible transformarlas en objetos decorativos y prácticos para el hogar.

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La llegada de la primavera también puede ser una buena oportunidad para renovar algunos espacios sin gastar demasiado. Flores, colores y detalles hechos a mano permiten crear adornos originales aprovechando materiales que ya tienes en casa.

¿Cómo reutilizar cartón?

Reutilizar el cartón ayuda a reducir la cantidad de residuos que llegan a los basureros y permite aprovechar un material que todavía puede tener diferentes usos. Además, darle una segunda vida disminuye la necesidad de utilizar nuevos recursos para fabricar productos.

También es una alternativa económica para crear objetos decorativos y funcionales en casa. Con creatividad, las cajas de cartón pueden transformarse en manualidades personalizadas sin necesidad de gastar demasiado dinero.

¿Cómo reutilizar las cajas de pizza con estas manualidades?

Las cajas de pizza pueden convertirse en una base versátil para crear diferentes objetos decorativos y funcionales para el hogar. Antes de comenzar, es importante asegurarse de que el cartón esté limpio, seco y en buenas condiciones, especialmente si tuvo contacto con alimentos.

Cuadro y organizadores

Una de las opciones es transformarlas en cuadros primaverales, utilizando pintura, papel de colores, flores, hojas, mariposas o frases decorativas. También pueden convertirse en organizadores de pared para guardar fotografías, accesorios, sobres y pequeños objetos de escritorio.

Bandeja y guirnaldas

Otra alternativa consiste en crear bandejas decorativas reforzando la base con más cartón y agregando asas de cuerda o del mismo material. Para quienes buscan una decoración más colorida, las cajas permiten elaborar guirnaldas de flores que pueden colocarse en puertas, ventanas o paredes.

Casita para plantas

El cartón puede utilizarse para construir pequeñas casitas decorativas para plantas. Con algunos cortes, pintura y elementos decorativos, estas estructuras pueden convertirse en un detalle original para acompañar las plantas y renovar distintos rincones de la casa durante la primavera.