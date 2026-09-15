Cómo hacer que los techos de tu casa parezcan más altos: 5 ideas para lograrlo sin obra

Los techos de una casa pueden parecer más altos sin necesidad de realizar una reforma. Para conseguirlo, los especialistas en diseño de interiores recomiendan utilizar recursos que conduzcan visualmente la mirada hacia arriba.

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Estas intervenciones decorativas en el hogar pueden cambiar la percepción del espacio sin tocar la estructura. La proporción y la escala son dos elementos fundamentales en el diseño de interiores.

La American Society of Interior Designers (ASID) señala que la escala y la proporción ayudan a establecer relaciones visuales entre los distintos elementos de una habitación, mientras que una distribución adecuada permite que el espacio se perciba más equilibrado. Por eso, algunos trucos decorativos pueden favorecer la sensación de verticalidad en ambientes con techos bajos.

¿Qué trucos de decoración hacen que un techo parezca más alto?

El objetivo es modificar la manera en que el ojo interpreta las dimensiones de la habitación. Estas 5 estrategias pueden aplicarse de manera independiente o combinarse:



Llevar las cortinas hasta el techo: colocar la barra lo más cerca posible del techo y utilizar telas que lleguen hasta el piso crea una línea vertical continua. También puede utilizarse una cortina ligeramente más ancha que la ventana para ampliar visualmente la superficie cubierta. Elegir colores claros y continuos: pintar las paredes y el techo con tonalidades claras puede reducir los contrastes visuales y generar una sensación de mayor amplitud. El blanco es una alternativa clásica, aunque también funcionan tonos como el marfil, beige muy claro, gris suave o algunos colores pastel. Incorporar iluminación que apunte hacia arriba: apliques de pared, lámparas de pie con luz dirigida hacia el techo o sistemas de iluminación indirecta pueden enfatizar la dimensión vertical. La iluminación en capas, que combina distintas fuentes de luz para diferentes funciones, es una estrategia habitual en el diseño de interiores. Optar por muebles bajos: sofás, cómodas, aparadores y otros muebles de poca altura dejan una mayor superficie de pared visible. Este espacio libre puede hacer que el techo parezca más alejado y evita que la habitación se perciba visualmente comprimida. Usar elementos verticales en las paredes: espejos alargados, obras de arte en formato vertical, estanterías estrechas o revestimientos con líneas verticales pueden dirigir la mirada desde el suelo hacia arriba. El objetivo es generar un recorrido visual ascendente sin saturar la habitación.

¿Cómo combinar colores, muebles e iluminación para ganar altura visual en el hogar?

Uno de los errores más frecuentes cuando se busca ampliar visualmente un ambiente es concentrar demasiados elementos en la zona superior. Molduras muy contrastantes, lámparas excesivamente voluminosas o muebles altos que ocupan gran parte de la pared pueden interrumpir la continuidad visual que ayuda a generar sensación de altura.

Por eso, una estrategia sencilla consiste en mantener una paleta relativamente uniforme y reservar los contrastes para determinados puntos. Si las paredes y el techo tienen tonalidades similares, por ejemplo, el límite entre ambas superficies puede resultar menos evidente. En cambio, una pared oscura y un techo muy claro pueden crear una división horizontal más marcada.

La iluminación también puede utilizarse para reforzar este efecto. La ASID distingue entre diferentes capas de luces según su función. En una habitación de techo bajo, combinar luz ambiental con puntos de iluminación vertical o indirecta permite destacar distintas superficies en lugar de concentrar toda la atención en una única lámpara central.

El mobiliario cumple una función similar. La recomendación no implica eliminar los muebles altos, sino utilizarlos estratégicamente y evitar que todos los elementos tengan una escala demasiado grande para la habitación. Dejar espacios libres sobre determinados muebles puede contribuir a que las paredes tengan mayor protagonismo.

Además, los espejos pueden ampliar la percepción espacial al reflejar luz y parte del ambiente. Un modelo alto y estrecho colocado estratégicamente puede reforzar la dirección vertical, mientras que varios objetos decorativos pequeños pueden organizarse de manera ascendente para generar un recorrido visual.