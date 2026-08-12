¿Quién es Heliud Pulido? Una de las Leyendas Rojas que van a regresar a la décima temporada de Exatlón México

Heliud Pulido es otra de las Leyendas Rojas que se van a incorporar a la decima temporada de Exatlón México, quien se ha destacado por ya ganar anteriormente en el reality deportivo en la tercera temporada, convirtiéndose en una figura muy conocida por el público.

Canoista mexicano fue campeón panamericano en el 2017, que era conocido por el apodo de "Black Panther", además del triunfo que consiguió, se destaca por ser un deportista que ya ha regresado en repetidas ocasiones al importante circuito, buscando la oportunidad de tener otra victoria.

¿Quién es la pareja actual de Heliud Pulido?

Heliud Pulido dentro de su vida personal tuvo una hija con Pamela Verdirame, otra concursante de Exatlón México, reality deportivo en el que ambos participaron y se conocieron. Sin embargo, su relación no terminó de la mejor manera, al darse a conocer que la ruptura por una infidelidad.

Recientemente, al deportista de alto rendimiento fue señalado por tener un romance con Sofía Arroyo, otra deportista que apareció en la octava temporada del reality deportivo. Sin embargo, todo se quedo en rumores debido a una fotografía de una boda en el que se les ve juntos, pero ninguno de ellos confirmó su noviazgo.

¿Cuántos hijos tienen Heliud Pulido?

El canoista de 30 años, hasta el momento solamente cuenta con una hija de nombre Rafaela, quien nació en el 2023, la llegada de la pequeña se dio a conocer en las redes sociales de Heliud Pulido, siendo una noticia alegre para todos los usuarios y seguidores del deportistas de alto impacto.

Hubo una temporada en el que se le señalaba de tener otra hija de nombre Salomé, pero al final todo fue un rumor, ya que la pequeña simplemente era sobrina de Pamela Verdirame.

Hasta el momento, son varios deportistas los que van a conformar las Leyendas Rojas de la decima temporada de Exatlón México, personajes que son ampliamente recordados por su participación en el reality deportivo. Hay que esperar a ver cómo obtiene el liderazgo para posicionarse entre los finalistas. No te pierdas todos los detalles con nosotros.