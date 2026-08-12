4 diseños de uñas estilo ‘Coconout Jelly’ que son tendencia en agosto de 2026: te hacen ver elegante
Este estilo de manicure funciona tanto en uñas largas como cortas y lucen natural, elegante y sencillo.
Las uñas estilo ‘Coconut Jelly’, que en español quiere decir nata de coco o gelatina de coco, han regresado como tendencia este agosto de 2026 gracias a la actriz Anne Hathaway, quien apareció en la alfombra roja de la película “El fin de la calle Oak”. Su estilo, junto con la manicure, resaltaron tanto que la industria de la moda quedó encantada. Por eso, si quieres unirte a esta fiebre, puedes lucirlas fácilmente para destacar por su elegancia y sencillez.
De acuerdo con la revista de moda Vogue, el diseño de uñas ‘Coconut Jelly’ se caracteriza por ser sencillo y natural. Queda bien tanto en uñas largas como cortas, pero, sobre todo, tiene un brillo particular y es muy duradero. Sigue el paso a paso para hacerlas tú misma desde casa.
Estos son los diseños de uñas tipo ‘Coconut Jelly’ que usó Anne Hathaway
Cada diseño de uñas ‘Coconut Jelly’ tiene su propia personalidad, dice Elle. Y es que este estilo permite combinar diferentes colores, tamaños y tonos que pueden cambiar entre sí para conseguir una manicure elegante y natural.
- Uñas ‘Coconut Jelly’ de colores pastel: Los tonos pastel son una excelente opción para conseguir una manicure delicada, fresca y femenina. Puedes combinar diferentes colores o elegir un solo tono para mantener un estilo más discreto.
- Diseño de uñas ‘Coconut Jelly’ rosa pastel natural: El rosa pastel aporta un acabado limpio, elegante y muy natural. Este tono es ideal para quienes buscan unas uñas sencillas que puedan combinar fácilmente con cualquier atuendo.
- Uñas estilo ‘Coconut Jelly’ blanco natural: El blanco permite resaltar el brillo característico de las uñas ‘Coconut Jelly’. Puedes utilizar una capa translúcida para conseguir un efecto ligero y sofisticado.
- Uñas ‘Coconut Jelly’ largas tipo almendradas con dibujo de coco: Para un diseño más llamativo, puedes optar por uñas largas con forma almendrada y pequeños dibujos de coco. Este detalle aporta un toque divertido sin perder la apariencia elegante y natural de la tendencia.