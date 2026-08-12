4 diseños de uñas estilo ‘Coconout Jelly’ que son tendencia en agosto de 2026: te hacen ver elegante

Las uñas estilo ‘Coconut Jelly’, que en español quiere decir nata de coco o gelatina de coco, han regresado como tendencia este agosto de 2026 gracias a la actriz Anne Hathaway, quien apareció en la alfombra roja de la película “El fin de la calle Oak”. Su estilo, junto con la manicure, resaltaron tanto que la industria de la moda quedó encantada. Por eso, si quieres unirte a esta fiebre, puedes lucirlas fácilmente para destacar por su elegancia y sencillez.

De acuerdo con la revista de moda Vogue, el diseño de uñas ‘Coconut Jelly’ se caracteriza por ser sencillo y natural. Queda bien tanto en uñas largas como cortas, pero, sobre todo, tiene un brillo particular y es muy duradero . Sigue el paso a paso para hacerlas tú misma desde casa.

Estos son los diseños de uñas tipo ‘Coconut Jelly’ que usó Anne Hathaway

Cada diseño de uñas ‘Coconut Jelly’ tiene su propia personalidad, dice Elle. Y es que este estilo permite combinar diferentes colores, tamaños y tonos que pueden cambiar entre sí para conseguir una manicure elegante y natural.