5 ideas de flores amarillas a crochet para regalar este 21 de septiembre
Estas propuestas combinan hilo, aguja y diseños duraderos para crear un detalle hecho a mano
El 21 de septiembre se convirtió en una fecha asociada con la entrega de flores de este color en México y otros países de Latinoamérica. La costumbre tiene relación con Floricienta, telenovela argentina estrenada en 2004, y con la canción “Flores amarillas”. Es por ello que traemos para ti estas 5 ideas a crochet, o también puedes optar por estos 4 arreglos.
Una alternativa para conservar la idea del ramo sin recurrir a ejemplares naturales consiste en elaborar piezas con hilo, como girasoles, rosas, margaritas, tulipanes y otros diseños que permiten construir composiciones completas, con tallos, hojas y flores de distintos tamaños. Pero si no sabes cómo hacer piezas a crochet, puedes aprender desde cero con estos tutoriales gratuitos.
Ideas de flores amarillas a crochet:
1. Girasol con tallo verde: La primera propuesta es un girasol con centro café, pétalos amarillos y hojas verdes. El diseño incluye instrucciones para formar la flor, incorporar la estructura y montar el conjunto como una pieza decorativa.
2. Rosa amarilla: Una segunda idea consiste en combinar una rosa amarilla con flores pequeñas para crear una composición de varias alturas. La idea es hacer un patrón de rosa en tres dimensiones que utiliza pétalos, hojas y un tallo largo. Para ello necesitarás hilo, gancho de 2 o 2.5 milímetros, varilla floral, alambre y otros materiales para darle estructura.
3. Narciso: Una tercera propuesta puede utilizar un narciso amarillo como pieza principal. Esta especie de flor la puedes complementar con girasoles, rosas, tulipanes y lavanda.
4. Flores pequeñas: Otra opción consiste en crear varias flores pequeñas y unirlas en un arreglo compacto. Para ello se necesita hilo amarillo y blanco, gancho de 2 milímetros, tijeras, aguja para lana y marcador de puntos.
5. Ramo de rosas amarillas: Una quinta alternativa es hacer un ramo exclusivamente de rosas amarillas. Para ello necesitas hilo amarillo, amarillo claro y verde, además de un gancho de 2 milímetros, varillas de aproximadamente 40 centímetros, alambre y adhesivo. El diseño contempla una flor principal, un capullo y hojas, por lo que permite variar las alturas dentro del mismo arreglo sin cambiar de técnica.