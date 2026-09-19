4 perfumes que te harán sentir fresco todo el día y son ideales para septiembre

Elegir un perfume no siempre es fácil sobre todo si buscas uno que dure todo el día. En septiembre hay tardes calurosas, lluvias y humedad por lo que hay fragancias que pierden la intensidad muy fácil.

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Aquí te vamos a dejar opciones que te ofrecen frescura ya que contienen almizcles, maderas, flores o acordes aromáticos que ayudan a mantener el carácter de la fragancia durante más tiempo.

¿Cuáles son los perfumes que te harán sentir fresco?

Giorgio Armani Acqua di Giò Profondo

Aquí tenemos un perfume que tiene un perfil marino y aromático, que está pensado para quienes buscan una fragancia fresca con más profundidad. Contiene notas de romero, lavanda, ciprés, pachuli y ámbar. Estos componentes brindan el efecto fresco que buscas.

La intensidad de esta fragancia dura alrededor de 7 a 9 horas y se destaca por su comportamiento ante situaciones de humedad. Es un perfume fresco, pero no excesivamente ligero.

Prada Infusion d'Iris

La segunda opción que tenemos aquí tiene como objetivo recrear la sensación al jabón fino y las sábanas recién limpias. Sus notas contienen mandarina, iris, incienso y maderas ligeras por lo que tendrás como resultado un fondo elegante y discreto.

En cuanto a la intensidad puede durar entre 6 a 8 horas y es ideal para utilizar en jornadas nubladas o de temperaturas moderadas.

Tom Ford Grey Vetiver

Aquí tenemos un perfume elegante, sobrio y formal que tiene como elemento central el vetiver de Haití que se asocia con los perfiles verdes, terrosos y amaderados. También en sus notas encontrarás pomelo y flor de azahar.

La duración suele ser de 8 a 10 horas y es una gran opción para utilizar en reuniones laborales, oficinas o algún evento formal.

Dolce & Gabbana Light Blue

Por último, tenemos una alternativa más cítrica, frutal y desenfada. Las notas que tiene son manzana verde, bambú, madera de cedro y almizcle blanco. La duración de este es de 5 a 7 horas y es muy versátil por lo que puedes usarlo en actividades informales.