Ideas DIY: Transforma hueveras de cartón en un adorno infantil con forma de abejitas
Ideas DIY. Aprende cómo hacer un adorno infantil de abejitas con cartón de huevo reciclado y explicado paso a paso.
Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) no solo entretienen sino que son una gran fuente de inspiración para quienes buscan desplegar sus habilidades creativas. Este tipo de manualidades se complementa con el reciclaje creativo, consolidándose como una de las formas más accesibles y sostenibles de transformar residuos cotidianos en piezas llenas de encanto para el hogar.
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Dentro del universo de las ideas DIY, reutilizar los materiales que habitualmente terminan en la basura no solo permite ahorrar dinero, sino que brinda una excelente oportunidad para desconectar de las pantallas y compartir momentos de entretenimiento con los más pequeños de la casa.
Ideas DIY con hueveras de cartón
Es en torno a lo señalado anteriormente que podemos destacar que uno de los materiales más versátiles para este tipo de proyectos son los cartones de huevo. Su particular textura y la forma cónica de sus compartimentos los convierten en la materia prima ideal para dar vida a divertidos personajes y adornos infantiles.
Es en este marco que las ideas DIY que se detallarán dan cuenta que podemos reaprovechar estos conos para elaborar un colorido móvil de abejitas. Por lo tanto, es posible ejercitar la imaginación en familia a la vez que se fomenta el valor del supra-reciclaje desde la infancia.
¿Cómo hacer un adorno infantil?
Conseguir hueveras de cartón es muy fácil por lo que el proyecto DIY que se destaca hoy es sumamente económico. La idea es que puedas seguir el paso a paso que se detallan a continuación y así darle forma a un móvil de abejitas fácilmente:
Materiales
- Conos individuales recortados de un cartón de huevo
- Pintura acrílica de colores amarillo, negro y blanco
- Pinceles finos y de grosor medio
- Cartulina o papel blanco
- Limpiapipas o hisopos (para las antenas)
- Tijeras y pegamento escolar o silicona fría
- Cordón, estambre o hilo de pescar
- Aro de madera o una rama circular (para la base del móvil)
Paso a paso
- Preparar la base: Corta las secciones individuales de la huevera de cartón y empareja los bordes inferiores con las tijeras para definir el cuerpo de cada abejita.
- Pintar el cuerpo: Aplica una capa uniforme de pintura amarilla sobre el exterior de los conos y deja secar. Luego, traza franjas horizontales en color negro para simular el patrón del insecto.
- Agregar los detalles faciales y extremidades: Con un pincel delgado, dibuja los ojos y la sonrisa en el frente. Recorta pares de alas en la cartulina blanca y pégalas en la parte superior junto a dos trozos de limpiapipas para las antenas.
- Ensamblar el móvil: Haz una pequeña perforación en la punta del cono para pasar el hilo o cordón, fijándolo con un nudo por dentro. Finalmente, ata cada abejita al aro o rama variando las longitudes de los hilos para crear un efecto tridimensional de vuelo a distintas alturas.