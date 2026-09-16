Ideas DIY: Transforma hueveras de cartón en un adorno infantil con forma de abejitas

Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) no solo entretienen sino que son una gran fuente de inspiración para quienes buscan desplegar sus habilidades creativas. Este tipo de manualidades se complementa con el reciclaje creativo, consolidándose como una de las formas más accesibles y sostenibles de transformar residuos cotidianos en piezas llenas de encanto para el hogar.

Mientras yo sufro, ellos gozan | Programa del 15 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

Dentro del universo de las ideas DIY, reutilizar los materiales que habitualmente terminan en la basura no solo permite ahorrar dinero, sino que brinda una excelente oportunidad para desconectar de las pantallas y compartir momentos de entretenimiento con los más pequeños de la casa.

Ideas DIY con hueveras de cartón

Es en torno a lo señalado anteriormente que podemos destacar que uno de los materiales más versátiles para este tipo de proyectos son los cartones de huevo. Su particular textura y la forma cónica de sus compartimentos los convierten en la materia prima ideal para dar vida a divertidos personajes y adornos infantiles.

Es en este marco que las ideas DIY que se detallarán dan cuenta que podemos reaprovechar estos conos para elaborar un colorido móvil de abejitas. Por lo tanto, es posible ejercitar la imaginación en familia a la vez que se fomenta el valor del supra-reciclaje desde la infancia.

¿Cómo hacer un adorno infantil?

Conseguir hueveras de cartón es muy fácil por lo que el proyecto DIY que se destaca hoy es sumamente económico. La idea es que puedas seguir el paso a paso que se detallan a continuación y así darle forma a un móvil de abejitas fácilmente:

Materiales

Conos individuales recortados de un cartón de huevo

Pintura acrílica de colores amarillo, negro y blanco

Pinceles finos y de grosor medio

Cartulina o papel blanco

Limpiapipas o hisopos (para las antenas)

Tijeras y pegamento escolar o silicona fría

Cordón, estambre o hilo de pescar

Aro de madera o una rama circular (para la base del móvil)

Paso a paso