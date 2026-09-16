Alex Fernández es hospitalizado de emergencia, este es su estado de salud, hoy 16 de septiembre de 2026

Alex Fernández, el hijo mayo de Alejandro Fernández, canceló su presentación musical en Culiacán, Sinaloa, esto como parte del festejo del “Grito de Independencia”, sin embargo sufrió una emergencia médica que hizo que tuviera que ser trasladado de forma urgente a un hospital por lo que el avión en el que viajaba tuvo que desviarse e ir a Guadalajara.

Alex Fernandez: ¿Qué se sabe de su estado de salud hoy 16 de septiembre 2026?

Fue a través de un comunicado de prensa que el equipo de trabajo del cantante mexicano de regional mexicano, intérprete de temas como “El Tiempo No Perdona”, “Lo Primero Que Haría”, “¿Quién No Ha Llorado Por Amor?”, entre otros, dió a conocer que el artista fue ingresado aun hospital de forma urgente. En dicho comunicado se dió a conocer que actualmente el joven “permanece ingresado, bajo atención médica y con pronóstico reservado”. Hasta el momento se desconocen más detalles del estado de salud de Alex y tampoco se ha revelado cuál fue la causa médica que lo hizo ser llevado a un hospital.

Parte del comunicado que se compartió reveló que todo el equipo del artista como músicos, mariachi y staff ya se encuentra en Culiacan, sin embargo Alex se sentía muy emocionado por presentarse en dicho lugar por primera vez. Respecto a sus próximos conciertos, su equipo dió a conocer que se encuentran trabajando con los organizadores del evento para reprogramar la presentación del hijo de Alejandro Fernández. Por su parte pidieron disculpas y agradecieron la comprensión. Hasta el momento el padre del cantante no ha dado declaraciones y tampoco se ha pronunciado antes la situación médica que enfrenta su hijo.

¿Quién es Alex Fernández Jr.?

Alejandro Fernández Guinar , mejor conocido como Alex Fernandez Jr. es un reconocido cantante y compositor de regional mexicano, hijo de Alejandro Fernández, mismo que pertenece a la tercera generación de la reconocida dinastía. Ha logrado destacar en la música de mariachi consolidándose como una de las mejores voces. Actualmente tiene 32 años y a lo largo de su carrera ha lanzado diversos álbumes de estudio como “Sigue la Dinastía”, por el que fue nominado a un Latin Grammy, y otros como “Buscando el olvido” “Estoy a un trago más”.