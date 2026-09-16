Aprovecha el espacio detrás de la puerta: 5 ideas creativas

Hay espacios de la casa que no son aprovechados de la mejor manera por lo que perdemos la oportunidad de aumentar el almacenamiento y funcionalidad. Uno de los lugares que pasa desapercibido es el que se encuentra detrás de la puerta.

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Este espacio suele tomarse como un punto muerto por lo que te tramos varias maneras creativas y funcionales de poder aprovechar al máximo tu puerta. Además, podrás mantener el orden.

¿Cómo aprovechar el espacio detrás de la puerta?

Si quieres sacarle el mayor provecho al espacio detrás de la puerta, ten en cuenta lo siguiente:

Estanterías colgantes

Una de las opciones es poder utilizar estantes colgantes para el almacenamiento de zapatos, accesorios o productos de limpieza. Así podrás mantener el orden y tener todos los elementos que necesitas a disposición.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Ganchos adhesivos

Para esta opción se necesita colocar ganchos adhesivos con el objetivo de poder colgar en ellos toallas, bolsos o accesorios. Así puedes aprovechar el espacio detrás de la puerta para mantener el orden de tus objetos personales.

Organizadores de bolsillos

Si no tienes un lugar determinado para almacenar los artículos pequeños, pues utiliza organizadores de bolsillos para mantener el orden de tus espacios. Además, podrás tener estos objetos a disposición sin riesgo de que se te pierdan.

Panel perforado

Aquí tenemos una opción muy interesante que consiste en instalar un panel perforado o pegboard en la pared que se encuentra detrás de la puerta. Esto te facilitará tener a disposición elementos como llaves, tijeras, cintas, hilos y otros materiales que necesites tener ordenados.

Este panel es increíble.|Pinterest

Mini oficinas

Por último, tenemos una gran idea en la que puedes crear en la puerta de tu despensa una mini oficina. Lo que debes hacer es utilizar estanterías estrechas y colocar allí todo lo que necesites tener ordenado.

Como verás estas ideas no solo ayudan a optimizar tu espacio, sino que le brindan mayor personalidad y decoración única a estos lugares que suelen pasar desapercibidos.