5 ideas creativas para reciclar los tubos de papel higiénico

En los hogares se acumulan los tubos de papel higiénico ya que es uno de los elementos de limpieza más utilizados en el hogar. Sin embargo, estos objetos suelen ser botados a la basura y se desaprovecha su capacidad de transformarse en otra cosa.

Un día para vivir | Capítulo 9: Una vida mejor | Temporada 5

Aquí te vamos a contar sobre las mejores opciones para poder darles una segunda oportunidad a estos tubos de papel higiénico. Manos a la obra y crea grandes objetos decorativos.

¿Cómo reciclar los tubos de papel higiénico?

Organizador para cables

Esta es una gran idea para reutilizar los tubos de papel higiénico. Para ello debes cortar los tubos a la mitad o dejarlos entero y decorarlos con papel, pintura o tela. El siguiente paso es colocar dentro los cables de los cargadores, auriculares o extensiones que por lo general se mezclan.

Mini macetas para plantas

Otra alternativa es la de realizar almácigos biodegradables. Para llevarlo a cabo tienes que hacer pequeños cortes en la parte inferior, doblar las solapas hacia adentro, agregar tierra y coloca la semilla. Cuando esta planta crezca podrás trasplantarla directamente con el cartón hacia una maceta.

Estas macetas son hermosas.|Pinterest

Mariposas decorativas

Aquí tenemos una idea más creativa que consiste en aplastar el tubo y cortarlo en pequeños círculos. Así vas a poder formar las alas de una mariposa, luego debes agregar antenas con alambre o también con cartulina. Pinta tus mariposas de diversos colores y utilízalas para poder decorar distintos espacios de tu casa.

Animalitos para los chicos

Los tubos de papel higiénico son una gran alternativa para crear juguetes para los más pequeños. Con ayuda de cartulina, marcadores y pegamento vas a tener la posibilidad de crear conejitos, gatos, búhos, zorros u otros personajes que desees.

Cajitas para pequeños regalos

Por último, te dejamos esta idea en la que tienes que aplastar suavemente el tubo y doblar los extremos hacia adentro para que puedes crear una pequeña cajita. El mismo puede ser decorado con papel de regalo, cintas o flores secas. En cuanto a su uso puedes guardar caramelos, aros, collares, anillos, pequeños objetos, entre otros.