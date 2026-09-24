Colocar vinagre con canela detrás de las cortinas: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

Colocar vinagre con canela detrás de las cortinas sirve como un repelente de insectos natural que, además, aromatiza la habitación e impide que se formen malos olores y humedad.

El truco casero es recomendado de manera popular, pero expertos en el hogar también lo sugieren. Según El Cronista, al combinar vinagre blaco con canela se crea una especie de aromatizante que ayuda a alejar los malos olores, promoviendo el uso de ingredientes naturales y sin químicos.

Dónde más se puede usar la canela y el vinagre blanco

Además de las cortinas del cuarto, el vinagre blanco con canela se puede usar en la cocina, para neutralizar los olores de la comida, mascotas y más.

La canela y el vinagre tienene beneficios limpiadores y aromatizantes.|(ESPECIAL/CANVA)

También se puede usar para limpiar y desinfectar los muebles, pisos y paredes.

Es natural para ahuyentar a los insectos porque odian el olor, especialmente las hormigas, los mosquitos y pequeños animalitos que se esconden en rincones de la casa.

Paso a paso para hacer la mezcla de vinagre y canela

Para hacer la mezcla de vinagre con canela debes seguir los siguientes pasos:

Usa 2 o 3 ramas de canela en un frasco de vidrio Añade una taza de vinagre blanco Coloca una taza de agua Cierra el frasco y mézclalo agitándolo. Deja reposar toda la nota (entre más tiempo, mejor). Cuela la mezcla y pon el líquido en un recipiente.

Esta mezcla puede durar hasta 2 semanas, luego hay que cambiarla de nuevo, según señala El Mueble.

Qué significa limpiar con vinagre y canela en casa en lo espiritual

Limpiar la casa con canela y vinagre tiene un significado espiritual relacionado con la purificación de las malas energías. Así lo menciona Glamour en uno de sus artículos, donde señala que este hábito atrae la prosperidad y los buenos deseos .

Esta creencia proviene principalmente del aroma a canela, que se le relaciona con la abundancia, el amor, la armonía y la buena suerte, en combinación con el vinagre que actúa como un limpiador profundo.

Así que ya lo tienes, una mezcla de vinagre y canela para limpiar, alejar insectos y aromatizar las habitaciones de la casa, mientras atraer energía positiva a tu hogar.