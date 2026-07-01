Qué color de cejas deben usar las mujeres rubias

Las mujeres rubias suelen verse más favorecidas con un color de cejas uno o dos tonos más oscuros que su cabello, generalmente en colores rubio oscuro, taupe (gris topo), beige ceniza o marrón claro, según el subtono de su piel y de su melena. De acuerdo con maquillistas y especialistas en colorimetría, esta elección ayuda a enmarcar la mirada, aportar equilibrio al rostro y conseguir un acabado mucho más natural.

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Aunque durante años predominó la tendencia de igualar el color de las cejas con el del cabello, los expertos aseguran que esta práctica puede hacer que las facciones pierdan definición. Actualmente, el objetivo es crear contraste de manera sutil para realzar los ojos sin endurecer la expresión.

¿Qué color de cejas favorece más a las mujeres rubias?

La experta en cejas Anastasia Soare, fundadora de Anastasia Beverly Hills, ha explicado que el color de las cejas debe elegirse considerando no solo el cabello, sino también el tono de piel y el color de los ojos. Según su método, unas cejas bien equilibradas aportan estructura al rostro y mejoran la armonía facial.

Los especialistas recomiendan estas opciones según el tipo de rubio:



Rubio platino: lo más favorecedor suele ser un tono taupe o gris topo suave, que aporta definición sin generar un contraste excesivo.

lo más favorecedor suele ser un tono taupe o gris topo suave, que aporta definición sin generar un contraste excesivo. Rubio ceniza: las cejas en marrón ceniza o rubio oscuro mantienen la armonía con los matices fríos del cabello.

las cejas en marrón ceniza o rubio oscuro mantienen la armonía con los matices fríos del cabello. Rubio dorado: los marrones claros cálidos o beige tostado complementan mejor este tipo de coloración.

los marrones claros cálidos o beige tostado complementan mejor este tipo de coloración. Rubio miel: un marrón claro con matices cálidos ayuda a enmarcar el rostro sin endurecer las facciones.

un marrón claro con matices cálidos ayuda a enmarcar el rostro sin endurecer las facciones. Cabello con mechas o balayage: los expertos aconsejan elegir el tono basándose en la raíz del cabello y no en las puntas más claras.

Jack Howard, reconocido especialista en coloración capilar, ha señalado que mantener cierta profundidad en las cejas ayuda a equilibrar los rubios luminosos y aporta una apariencia más sofisticada.

¿Qué errores debes evitar al maquillar o teñir las cejas si eres rubia?

Los maquillistas y estilistas coinciden en que un tono incorrecto puede alterar la armonía del rostro y hacer que el maquillaje luzca artificial. Estos son algunos de los errores más frecuentes:



Elegir cejas completamente negras: generan un contraste demasiado fuerte y pueden endurecer la expresión.

generan un contraste demasiado fuerte y pueden endurecer la expresión. Igualar exactamente el color del cabello: Anastasia Soare recomienda aportar uno o dos tonos de profundidad para definir mejor el rostro.

Anastasia Soare recomienda aportar uno o dos tonos de profundidad para definir mejor el rostro. Usar tonos con exceso de pigmento rojizo: pueden chocar con los rubios ceniza o platino.

pueden chocar con los rubios ceniza o platino. Olvidar el subtono de la piel: los expertos en colorimetría recuerdan que las pieles frías y cálidas necesitan matices diferentes para lograr un resultado natural.

los expertos en colorimetría recuerdan que las pieles frías y cálidas necesitan matices diferentes para lograr un resultado natural. Aplicar demasiado producto: Bobbi Brown aconseja construir el color con capas ligeras para que las cejas mantengan textura y movimiento.

La maquilladora Bobbi Brown también destaca que las cejas no deben verse perfectamente uniformes. Peinarlas con gel y rellenar únicamente las zonas con menor densidad suele ofrecer un resultado mucho más moderno y natural que dibujarlas completamente.