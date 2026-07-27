Colores para la cocina: los que avejentan el espacio y restan estilo

Las tendencias de cada año ayudan a embellecer nuestro hogar y darle un toque especial. En el rubro del diseño de interiores los focos son varios ya que los colores, las texturas, los elementos decorativos y hasta la iluminación son tenidos en cuenta.

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Al respecto, muchas modificaciones ayudan a darles una esencia especial a cada espacio y, en el caso de la cocina, cualquier cambio puede notarse rápidamente. En esta oportunidad, las recomendaciones de los expertos apuntan a los colores para la cocina pero con la advertencia sobre cuáles pueden avejentarla.

Colores para una cocina

De acuerdo con distintas fuentes bibliográficas sobre diseño de interiores, la elección cromática en la cocina impacta directamente en la percepción de calidez del hogar y en su valor inmobiliario. Es por eso que desde este rubro advierten que recurrir a tonalidades demasiado frías, estridentes o ligadas a modas pasajeras puede hacer que esta área luzca desactualizada, impersonal o como si requiriera una reforma urgente.

Por lo tanto, los diseñadores recomiendan evitar las tendencias polarizantes y apostar por paletas atemporales. La clave, señalan, está en basarse en tierras suaves, maderas claras y neutros cálidos, ya que son tonalidades que garantizan una estética armoniosa, luminosa y duradera en el tiempo.

Tonos que avejentan la cocina

Por todo lo señalado, los diseñadores de interiores precisan qué errores hay que evitar a la hora de darle color a nuestra cocina. A continuación, se detallan qué colores es mejor evitar en la cocina ya que pueden avejentarla:

