5 plantillas con los colores en inglés de Daniel el tigre para que tu niño aprenda a identificar los nombres de una manera divertida

Cuando se trata de enseñarle a los niños un nuevo idioma principalmente durante una edad muy temprana las actividades visuales suelen convertirse en las mejores aliadas para las mamás que buscan que sus hijos empiecen a tener conocimiento de otro idiomas, principalmente el inglés. Por lo que los colores son las primeras palabras que los pequeños aprenden a identificar y si se combinan con personajes que ya conocen y aman el aprendizaje resulta más fácil y divertido.

Con el objetivo de poder impulsar el conocimiento de tu pequeño, te dejamos algunas ideas de plantillas de Daniel el Tigre para que los niños practiquen vocabulario básico mientras se divierten.

Plantilla con 5 imágenes con los nombres de colores básicos en inglés y español para recortar y enseñarselos a tus hijos

A continuación te presentamos como podrías explicarle la forma en la que se pueden relacionar los coloresen su vida diaria y en su entorno y finalmente te dejamos una imagen con los colores y personajes principales de Daniel el Tigre que seguramente emocionarán a tu hijo.



Red (Rojo)

Una plantilla con Daniel usando su característico suéter rojo puede ayudar a los pequeños a relacionar fácilmente la palabra “Red” con un objeto familiar. Puedes pedirles que repitan el nombre del color.



Una plantilla con Daniel usando su característico suéter rojo puede ayudar a los pequeños a relacionar fácilmente la palabra “Red” con un objeto familiar. Puedes pedirles que repitan el nombre del color. Blue (Azul)

Los dibujos que incluyen el cielo, el agua o elementos azules permiten que los niños identifiquen rápidamente este color. Una buena dinámica consiste en preguntarles qué otros objetos conocen que sean “Blue”.



Los dibujos que incluyen el cielo, el agua o elementos azules permiten que los niños identifiquen rápidamente este color. Una buena dinámica consiste en preguntarles qué otros objetos conocen que sean “Blue”. Yellow (Amarillo)

El amarillo suele ser uno de los colores favoritos de los niños por su asociación con el sol y la alegría pu,eden practicar la pronunciación de “Yellow” y aprender a reconocerlo en su entorno.



El amarillo suele ser uno de los colores favoritos de los niños por su asociación con el sol y la alegría pu,eden practicar la pronunciación de “Yellow” y aprender a reconocerlo en su entorno. Green (Verde)

Las plantas, árboles y jardines presentes en algunas escenas de Daniel el Tigre son perfectos para trabajar el color “Green”. Esta actividad también puede complementarse con una pequeña exploración en casa para encontrar objetos verdes.



Las plantas, árboles y jardines presentes en algunas escenas de Daniel el Tigre son perfectos para trabajar el color “Green”. Esta actividad también puede complementarse con una pequeña exploración en casa para encontrar objetos verdes. Purple (Morado)

Aunque suele ser un color menos frecuente en los primeros aprendizajes, “Purple” ayuda a ampliar el vocabulario infantil. Las plantillas con flores, juguetes o accesorios morados pueden convertir la lección en una experiencia divertida y diferente.