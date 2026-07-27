Cómo reemplazar el clásico “cajón de los tiliches” con estas 6 ideas que ponen orden de una vez por todas

Todos tenemos un espacio en casa donde terminan las llaves viejas, cables, pilas, recibos, tornillos y un sinfín de objetos que parecen no tener un lugar fijo. Ese famoso "cajón de los tiliches" suele convertirse en un punto de acumulación que, lejos de ayudar, hace perder tiempo cada vez que buscamos algo. La buena noticia es que no necesitas comprar muebles nuevos para acabar con el desorden. Con algunos cambios en la forma de organizar y clasificar tus pertenencias, es posible reemplazar ese cajón caótico por un sistema práctico que realmente funcione y sea fácil de mantener.

Estas ideas son las mejores para reemplazar el cajón de los tiliches y tener todo ordenado

Más que eliminar el clásico cajón de los tiliches, el objetivo es sustituirlo por un sistema donde cada objeto tenga un espacio definido. Cuando todo cuenta con un lugar específico, es mucho más sencillo mantener el orden y evitar que la acumulación vuelva a convertirse en un problema.

