Cómo reemplazar el clásico “cajón de los tiliches” con estas 6 ideas que ponen orden de una vez por todas
Estas seis ideas convierten el rincón más caótico de la casa en un espacio práctico donde todo tiene su lugar.
Todos tenemos un espacio en casa donde terminan las llaves viejas, cables, pilas, recibos, tornillos y un sinfín de objetos que parecen no tener un lugar fijo. Ese famoso "cajón de los tiliches" suele convertirse en un punto de acumulación que, lejos de ayudar, hace perder tiempo cada vez que buscamos algo. La buena noticia es que no necesitas comprar muebles nuevos para acabar con el desorden. Con algunos cambios en la forma de organizar y clasificar tus pertenencias, es posible reemplazar ese cajón caótico por un sistema práctico que realmente funcione y sea fácil de mantener.
Estas ideas son las mejores para reemplazar el cajón de los tiliches y tener todo ordenado
Más que eliminar el clásico cajón de los tiliches, el objetivo es sustituirlo por un sistema donde cada objeto tenga un espacio definido. Cuando todo cuenta con un lugar específico, es mucho más sencillo mantener el orden y evitar que la acumulación vuelva a convertirse en un problema.
- Clasifica los objetos por categorías. El primer paso consiste en vaciar por completo el cajón. Una vez que todo esté fuera, agrupa los artículos según su función: herramientas pequeñas, documentos importantes, pilas, cargadores, papelería o artículos de costura, por ejemplo. Al ver todo reunido por categorías será mucho más sencillo detectar objetos repetidos, cosas que ya no sirven y artículos que pueden guardarse en otro lugar.
- Guarda cada grupo en contenedores transparentes. En lugar de volver a colocar todo junto, utiliza cajas o recipientes transparentes para separar cada categoría. La ventaja de este sistema es que puedes identificar el contenido de inmediato, evitando revolver cada vez que necesites encontrar un objeto específico. Si lo prefieres, también puedes añadir etiquetas para facilitar todavía más la organización.
- Instala separadores dentro de cajones y repisas. Los separadores rígidos o las bandejas organizadoras ayudan a que cada artículo permanezca en su sitio. Este tipo de accesorios evita que tornillos, clips, baterías o memorias USB vuelvan a mezclarse con otros objetos pequeños, haciendo que el orden se mantenga durante mucho más tiempo.
- Lleva lo que casi no usas a otra zona de la casa. Uno de los errores más comunes es guardar en el mismo cajón objetos que solo se utilizan una o dos veces al año. Las herramientas de repuesto, documentos antiguos o accesorios de temporada pueden almacenarse en un clóset, una bodega, el cuarto de lavado o el garaje. Así, el espacio de uso diario queda reservado únicamente para lo que realmente necesitas tener a la mano.
- Organiza los cables para evitar enredos. Los cargadores y cables suelen ocupar gran parte del famoso cajón de los tiliches. Una solución sencilla consiste en enrollarlos y colocarlos dentro de tubos de cartón, pequeños compartimentos o sujetarlos con cintas reutilizables. De esta forma permanecen separados y es mucho más fácil identificar cuál necesitas sin hacer un desastre.
- Deshazte de lo que lleva años guardado. Antes de volver a guardar cualquier objeto, pregúntate cuándo fue la última vez que lo utilizaste. Si ha pasado más de un año y ni siquiera recuerdas para qué sirve, probablemente ya no tiene sentido conservarlo. Donarlo, reciclarlo o desecharlo liberará espacio para las cosas que realmente utilizas y evitará que el desorden vuelva a aparecer.