Ideas DIY: Cómo hacer una compostera doméstica con baldes de pintura reciclados

Nuestro hogar puede recibir mucho cariño de nuestra parte y no solo a través de la decoración. Es que con nuestras manos podemos crear diferentes objetos que traigan ciertos beneficios como lo es una compostera doméstica. Hoy presentamos una idea DIY para avanzar con esta idea.

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Hacer una compostera doméstica ayuda a que podamos transformar los restos orgánicos de nuestra cocina y jardín en un abono natural rico en nutrientes. Con este, podemos mejorar sustancialmente la salud y estructura del suelo de nuestras plantas.

¿Cómo hacer una compostera?

Teniendo en cuenta que una compostera doméstica puede traernos un gran beneficio, a continuación se presenta una idea DIY (Hazlo tú mismo) que sirve para crear una a partir de baldes de pintura reciclados.

Materiales y herramientas

3 baldes de pintura iguales (de 20 litros, bien lavados y desinfectados).

1 o 2 tapas de los baldes.

1 canilla plástica (tipo dispenser de agua o de plástico de 1/2 pulgada).

Taladro con mecha fina (3 mm a 6 mm) y mecha copa (o copa de sierra para la canilla).

Malla mosquitera plástica (un pedazo pequeño).

Pegamento impermeable / Silicona (opcional, para sellar la canilla si no entra a presión).

Estructura del sistema

Balde Inferior (Recolector de lixiviados): Recibe los líquidos del compostaje (oro líquido para tus plantas).

Balde Medio (Nivel 1 de compostaje): Donde debes tirar tus desechos.

Balde Superior (Nivel 2 de compostaje): Para cuando el balde medio se llene.

Paso a paso

Preparación y limpieza



Asegúrate de que los baldes no tengan restos de pintura seca. Si la pintura era al agua, sale fácil con agua caliente y cepillo; si era sintética, ráspala bien para evitar cualquier contaminación tóxica.

Construir la base (Balde Inferior)



Cerca de la base del primer balde (a unos 3 o 4 cm del fondo), marca e instala la canilla plástica. Haz el agujero con el taladro y rosca o coloca la canilla. Asegura el cierre con una junta de goma o silicona para evitar filtraciones. Este balde no lleva orificios en el fondo.

Perforar los baldes de compostaje (Baldes Medio y Superior)



Fondo: Con el taladro y la mecha fina (4-6 mm), haz entre 15 y 20 agujeros en la base del balde medio y del balde superior. Estos agujeros permiten el drenaje de líquidos y el paso de microorganismos o lombrices entre niveles. Ventilación lateral: En la parte superior del cuerpo de ambos baldes (en los últimos 10 cm antes del borde), haz dos o tres filas de orificios pequeños en todo el perímetro. La aireación es vital para evitar malos olores.

Tapa superior



En la tapa que cubrirá el balde de más arriba, haz también 10 a 15 orificios pequeños cubiertos internamente con malla mosquitera para permitir la respiración y evitar el ingreso de moscas.

Cierre del ensamble



Simplemente encaja un balde dentro del otro: Base: Balde con canilla. Encima: Balde medio (perforado). Encima: Balde superior (perforado). Arriba de todo: La tapa perforada.

¿Cómo usar la compostera doméstica?

Al igual que en la mayoría de los proyectos propuestos a través de las ideas DIY, la creación de esta compostera doméstica con materiales reciclados no solo enseña cómo hacerlo. Al respecto, se ofrecen unos tips que ayudan a usarla de la manera más eficiente:

