Palenque Fiestas de Octubre 2026: boletos, precio, artistas confirmados y fecha

La edición del Palenque Fiestas de Octubre 2026 es muy esperada por todos los usuarios, ya que es un evento musical que reúne a importantes cantantes de la música regional mexicana en un solo lugar, asegurando horas de diversión y entretenimiento.

La Resolana | Programa completo del domingo 26 de julio de 2026

Si tienes ganas de asistir, no dejes pasar mucho tiempo; te explicaremos quiénes son los artistas confirmados, fechas, boletos y precio de cada uno. No te pierdas los detalles.

¿Quién va a estar en el Palenque en la Feria 2026?

Aunque los usuarios están ansiosos por ver a su artista favorito cantar en los escenarios del evento, es una realidad que todos desean conocer la cartelera oficial del Palenque Fiestas de Octubre 2026, ya que se tiene contemplada la llegada de importantes personas.

Aunque todavía faltan varias semanas, ya se dio a conocer quiénes son los artistas confirmados. Para que no dejes pasar la oportunidad de comprar los boletos, te diremos fechas y cantantes:



2 de octubre: Alfredo Olivas

3 y 4 de octubre: Jorge Medina y Josi Cuen.

6 de octubre: Edición especial.

7 de octubre: Pancho Barraza.

8 de octubre: María José.

9 de octubre: Banda MS.

11 de octubre: Napoleón.

14 de octubre: Kany García.

15 de octubre: Moy Bobadilla.

16 y 17 de octubre: Alejandro Hernández.

18 de octubre: El Coyote y Calibre 50.

20 de octubre: Cornelio Vega.

21 de octubre: Calle 24.

23 de octubre: Gabito Ballesteros.

25 de octubre: Remmy Valenzuela.

28 de octubre: Clave Especial

29 de octubre: Artista sorpresa.

1 y 31 de octubre: Grupo Firme.

¿Cuánto cuestan los boletos del Palenque?

En el tema del precio de los boletos para el Palenque Fiestas de Octubre 2026, los precios son muy variados, ya que todo dependerá de la sección que escojas y de las celebridades que vayas a ver. Aun así, el costo oscila entre los 500 pesos y los 5 mil 600 pesos, pero todo se basará en la agrupación y en el tipo de lugar que escojas.

Para que puedas ver a los artistas confirmados en la gran presentación, recuerda que podrás adquirir los boletos en Hotel Fiesta Americana "La Minerva", Botas Los Potrillos Tlaquepaque o Botas Los Potrillos Centro. Sin embargo, si deseas hacerlo desde casa, puedes adquirirlos en el portal de www.mipase.net. No esperes más, consulta el precio de la entrada de tu cantante favorito en el Palenque Fiestas de Octubre 2026; recuerda que la espera virtual ya empezó desde las 10 de la mañana.