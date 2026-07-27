Cómo maquillar la piel seca sin que se marque la textura: Consejos clave
Maquillaje para piel seca. Cómo aplicarte base de maquillaje sin acentuar poros ni textura.
Los expertos en belleza ponen siempre el foco en el maquillaje y sus beneficios para los distintos tipos de piel. En este punto, remarcan que cuando la piel es seca la clave para un acabado impecable está en la preparación previa.
Al respecto, desde el rubro advierte que no se trata solo de los cosméticos a utilizar sino que resulta necesario saber cómo limpiar e hidratar en profundidad la piel. Luego, las técnicas a utilizar para maquillar el rostro deben ser elegidas correctamente.
Maquillaje para piel seca
Aplicar maquillaje en una piel seca tiene, entre otros objetivos, un acabado duradero y evitar que se marquen ciertas texturas. Por eso, a continuación se explica el paso a paso más eficiente para lograr conseguir este objetivo:
La preparación de la piel
- Exfoliación suave e enzimática: Exfolia 1 o 2 veces por semana con exfoliantes químicos suaves (como ácido láctico o enzimas) en lugar de exfoliantes físicos con gránulos gruesos, que pueden irritar la piel.
- Limpiador hidratante: Evita geles que dejen la piel tirante. Opta por leches limpiadoras, aceites o bálsamos.
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Hidratación en capas
- Aplica un tónico o esencia hidratante sobre la piel ligeramente húmeda.
- Añade un sérum rico en ácido hialurónico.
- Utiliza una crema hidratante densa o nutritiva con ceramidas o ácidos grasos.
- Tiempo de absorción: Deja pasar entre 5 y 10 minutos entre tu crema e inicio del maquillaje para que la piel absorba bien los productos.
Técnica de aplicación
- Usa una esponja húmeda: La esponja de maquillaje humedecida (retirando todo el exceso de agua) aporta humedad adicional y ayuda a presionar el producto sobre la piel en lugar de levantarlo.
- Aplica a toquecitos, jamás arrastres: Arrastrar la brocha o los dedos levanta las pequeñas pieles secas y enfatiza la textura.
- Aplica poca cantidad: Trabaja por capas finas. Demasiado producto en zonas secas tiende a acumularse y acentuar líneas de expresión.
Consejos de maquillaje
Tras los primeros pasos, los expertos en maquillaje proponen tener en cuenta este proceso por completo si se tiene una piel seca. Además, comparte una serie de consejos que ayudarán a llevar nuestra imagen a otro nivel:
Sellado estratégico
- Regla de oro: El exceso de polvo es el principal enemigo de la piel seca.
- Evita el baking: Esta técnica reseca en exceso la zona del contorno de ojos.
- Polvo traslúcido muy fino (solo si es necesario): Aplica una cantidad mínima únicamente en zonas donde suelas generar brillo o donde el corrector tienda a plizarse (como la zona T o el párpado), usando una brocha suelta y pequeña.
- Fijador de maquillaje hidratante (Setting Spray): Finaliza el maquillaje con un spray fijador con acabado luminoso o hidratante. Esto integra las capas de maquillaje, elimina el aspecto polvoso y devuelve la vitalidad al rostro.