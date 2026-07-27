Cómo maquillar la piel seca sin que se marque la textura: Consejos clave

Los expertos en belleza ponen siempre el foco en el maquillaje y sus beneficios para los distintos tipos de piel. En este punto, remarcan que cuando la piel es seca la clave para un acabado impecable está en la preparación previa.

Al respecto, desde el rubro advierte que no se trata solo de los cosméticos a utilizar sino que resulta necesario saber cómo limpiar e hidratar en profundidad la piel. Luego, las técnicas a utilizar para maquillar el rostro deben ser elegidas correctamente.

Maquillaje para piel seca

Aplicar maquillaje en una piel seca tiene, entre otros objetivos, un acabado duradero y evitar que se marquen ciertas texturas. Por eso, a continuación se explica el paso a paso más eficiente para lograr conseguir este objetivo:

La preparación de la piel



Exfoliación suave e enzimática: Exfolia 1 o 2 veces por semana con exfoliantes químicos suaves (como ácido láctico o enzimas) en lugar de exfoliantes físicos con gránulos gruesos, que pueden irritar la piel.

Limpiador hidratante: Evita geles que dejen la piel tirante. Opta por leches limpiadoras, aceites o bálsamos.

Hidratación en capas



Aplica un tónico o esencia hidratante sobre la piel ligeramente húmeda.

Añade un sérum rico en ácido hialurónico.

Utiliza una crema hidratante densa o nutritiva con ceramidas o ácidos grasos.

Tiempo de absorción: Deja pasar entre 5 y 10 minutos entre tu crema e inicio del maquillaje para que la piel absorba bien los productos.

Técnica de aplicación



Usa una esponja húmeda: La esponja de maquillaje humedecida (retirando todo el exceso de agua) aporta humedad adicional y ayuda a presionar el producto sobre la piel en lugar de levantarlo.

Aplica a toquecitos, jamás arrastres: Arrastrar la brocha o los dedos levanta las pequeñas pieles secas y enfatiza la textura.

Aplica poca cantidad: Trabaja por capas finas. Demasiado producto en zonas secas tiende a acumularse y acentuar líneas de expresión.

Consejos de maquillaje

Tras los primeros pasos, los expertos en maquillaje proponen tener en cuenta este proceso por completo si se tiene una piel seca. Además, comparte una serie de consejos que ayudarán a llevar nuestra imagen a otro nivel:

Sellado estratégico

