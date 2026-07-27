Manualidades de El Señor de los Anillos: 3 formas de moldear el Anillo Único utilizando diferentes materiales
Manualidades de El Señor de los Anillos. Descubre las 3 mejores maneras de moldear el anillo único de la saga.
Las manualidades siguen dando lugar a grandes y chicos para desarrollar su creatividad, alimentar la imaginación y alejarse de las pantallas. Se trata de una de las prácticas más recomendadas en el presente, en medio de un contexto dominado por las redes sociales y la Inteligencia Artificial.
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Hacer manualidades es una actividad de entretenimiento y que muchos consideran un cable a tierra. Es que estas ayudan a romper con las pesadas rutinas laborales y a despejar la mente con propuestas económicas y que pueden desarrollarse en la comodidad del hogar.
Manualidades de El Señor de los Anillos
Los proyectos que pueden abordarse a través de las manualidades parecen ser infinitos y muchos de ellos se relacionan con videojuegos, series, películas y personajes de mucha fama. En esta oportunidad, la propuesta de manualidades que te detallamos se relaciona con la saga El Señor de los Anillos y la creación del Anillo Único.
Anillo Único con arcilla polimérica
Materiales
- Arcilla polimérica (Fimo, Sculpey o similar) color dorado o amarillo/ocre.
- Un cilindro rígido para tomar la medida del dedo (marcador grueso, tubo de ensayo o un palo de amasar pequeño).
- Cuchilla de precisión o bisturí de manualidades (X-Acto).
- Punzón fino, aguja o escarbadientes.
- Marcador indeleble de punta ultra fina (negro, rojo o dorado) o pintura acrílica.
- Horno convencional de cocina.
- Barniz acrílico brillante (al agua o para arcilla).
Paso a paso
- Acondicionar la masa: Toma una porción de arcilla polimérica y amásala con las manos durante un par de minutos para ablandarla y hacerla maleable.
- Formar la tira base: Estira la masa formando un cordón uniforme y aplástalo suavemente hasta obtener una cinta plana de unos 6mm a 8mm de ancho y un grosor de unos 2mm.
- Modelar la circunferencia: Envuelve la cinta de arcilla alrededor del cilindro base. Corta los sobrantes con la cuchilla en un ángulo recto perfecto.
- Unir los extremos: Uní las dos puntas alisando la junta suavemente con la yema del dedo o una herramienta plana hasta que la unión sea totalmente invisible. Redondea levemente los bordes exteriores para darle el perfil curvo característico.
- Horneado: Coloca la pieza en una bandeja con papel manteca e introdúcela al horno precalentado a 110 °C - 130 °C durante 15 a 20 minutos (consulta las especificaciones exactas de tu marca de arcilla). Deja enfriar por completo antes de manipular.
- Detallar la inscripción: Con el punzón o aguja, graba de forma superficial las letras en Lengua Negra (Tengwar) alrededor de la cara exterior e interior, o bien dibújalas directamente con el marcador de punta fina.
- Protección y acabado: Aplica una capa fina de barniz brillante con un pincel suave para sellar la pieza y darle brillo metálico.
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Anillo Único con porcelana fría
Materiales
- Porcelana fría (comprada o casera).
- Pintura acrílica dorada metálica.
- Acrílico rojo o naranja brillante (para el grabado).
- Pincel liner (pelo muy fino) o escarbadientes.
- Crema de manos o vaselina (para que la masa no se pegue).
- Esteca o regla plástica.
- Barniz transparente brillante.
Paso a paso
- Teñido o base de la masa: Puedes agregar un par de gotas de pintura acrílica dorada a la masa blanca de porcelana fría y amasar hasta integrar el color, o trabajarla blanca y pintarla completamente al final.
- Dar forma al anillo: Esferiza una bolita pequeña de masa y aplástala suavemente. Haz un orificio en el centro y ve agrandándolo con ayuda de un marcador redondeado hasta lograr el diámetro de tu dedo.
- Perfilado: Usa la esteca o la regla para alisar las caras laterales y asegurar un ancho parejo en todo el contorno.
- Proceso de secado: Deja secar la pieza sobre una superficie plástica o papel parafina durante 24 a 48 horas. Gírala cada dos o tres horas para que se seque de forma pareja y no se deforme.
- Pintado base: Una vez seca y rígida, aplica dos capas de pintura acrílica dorada metálica, dejando secar entre capa y capa.
- Grabado de la inscripción: Con el pincel liner fino o la punta de un escarbadientes y pintura acrílica roja/naranja, traza las runas élficas sobre toda la banda exterior.
- Sellado final: Pasa una capa de barniz transparente para otorgarle durabilidad y proteger la pintura.
¿Cómo hacer el Anillo Único?
Las manualidades en torno a la saga El Señor de los Anillos son muy populares y es que permiten elaborar elementos que sirven para jugar o para adornar escritorios. En esta oportunidad, resta conocer cómo hacer el Anillo Único en resina epoxi:
Materiales
- Resina epoxi bicomponente (resina + catalizador).
- Molde de silicona específico para anillos.
- Pigmentos: polvo de mica dorado o pigmento en pasta metalizado.
- Vasito dosificador y palito de madera para mezclar.
- Lija al agua de grano ultrafino (granos $1500$ y $2000$).
- Punta de grabado o herramienta tipo Dremel (con broca fina).
- Pintura acrílica o marcador permanente para los detalles.
Paso a paso
- Preparación de la mezcla: En un vaso desechable, vierte la resina y el catalizador respetando la proporción exacta indicada por el fabricante (por ejemplo, 2:1 o 1:1 en peso/volumen).
- Pigmentación: Agrega una pizca de polvo de mica dorado a la mezcla y revuelve despacio durante 3 minutos para evitar la formación de burbujas de aire.
- Llenado del molde: Vierte la resina despacio en la cavidad del molde de silicona. Si aparecen burbujas en la superficie, puedes eliminarlas acercando brevemente la llama de un encendedor o aplicando aire caliente a distancia.
- Curado: Deja reposar en una superficie plana libre de polvo durante 24 a 48 horas hasta que esté completamente sólida.
- Desmolde y lijado: Retira el anillo del molde. Si quedaron bordes filosos o rebabas, líjalos suavemente sumergiendo la lija ultrafina en agua para no rayar la superficie.
- Tallado de las runas: Graba las líneas de la inscripción utilizando la punta de grabado manual o el minitorno a baja velocidad sobre el contorno.
- Relleno y pulido: Rellena el grabado con pintura acrílica (roja o dorada contrastante), limpia el exceso de la superficie con un paño húmedo antes de que seque y pulí el anillo con un paño suave para resaltar el brillo natural de la resina.