La presencia de excrementos, materiales triturados, empaques mordidos o agujeros cerca de paredes puede indicar la presencia de ratas y ratones en la casa. Es por ello que traemos para ti cómo ahuyentar este tipo de roedores con estas 4 ideas para hacerlo. Mientras que esto significa encontrar cucarachas pequeñas en la vivienda.

Estos animales suelen ocultarse en lugares poco visibles, por lo que no siempre es necesario verlos directamente para detectar una infestación. Entre las señales también aparecen olores extraños procedentes de espacios cerrados y marcas de mordeduras en distintos materiales. Mientras que así puedes combatir a las cucarachas.

Para combatir a los roedores, se recomienda eliminar comida, sellar accesos pequeños y usar métodos de control. Asimismo, emplear limpieza antes de recurrir a productos químicos.

Cómo ahuyentar las ratas y ratones de tu casa: 4 ideas para hacerlo|IA

Así puedes ahuyentar las ratas y ratones

1. Sellar agujeros: La primera medida consiste en revisar paredes, puertas, ventanas, tuberías, ventilaciones y otras zonas de conexión con el exterior. Se aconseja revisar los espacios alrededor de tuberías, líneas eléctricas, puertas y ventanas. El objetivo consiste en impedir que nuevos ejemplares entren a la vivienda después de retirar los que ya permanecen dentro.

2. Guardar alimentos: Los restos de comida representan otro factor que puede mantener a los roedores dentro de una propiedad. Por ello, se recomienda almacenar los alimentos en recipientes de plástico grueso, vidrio o metal con tapas que cierren correctamente.

3. Colocar trampas: Se recomienda colocar trampas en los sitios donde se hayan detectado roedores o en las zonas por las que suelen desplazarse. Las trampas deben permanecer fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes.

4. Fumigaciones: Si después de una semana continúan las heces, manchas de orina o marcas nuevas de mordeduras, es señal de que puede existir una infestación activa. Cuando los roedores han alcanzado conductos de ventilación o zonas que no permiten una limpieza segura, la recomendación es recurrir a un especialista en control de plagas.